Gwiazdor w jednej chwili stracił wszystko. Teraz staje na nogi. Wielka chwila

Blisko trzy lata temu, bo w lipcu 2021 roku Gylfi Sigurdsson został zatrzymany pod zarzutem przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Wtedy angielska policja przeprowadziła nalot na jego dom w Manchesterze, a piłkarz trafił do aresztu. Wkrótce wyszedł za kaucją, ale jego życie zmieniło się o 180 stopni. Natychmiast stracił dobre imię, sponsorów i nie mógł dłużej grać w Evertonie i w reprezentacji Islandii. Do tego opuściła go żona.

W kwietniu ubiegłego roku Islandczyk został ostatecznie oczyszczony z podejrzeń. "33-latek zatrzymany w związku z rozpoczętym w czerwcu 2021 r. śledztwem jest wolny od wszelkich zarzutów. Zespół śledczy i prokurator doszli do wniosku, że dostępne dowody nie osiągają progu wiarygodności określonego w regulaminie prokuratury" - poinformowała prokuratura.

Gylfi Sigurdsson pierwszy raz w karierze zagra dla klubu z Islandii

Pod koniec sierpnia Sigurdsson podpisał kontrakt z duńskim Lyngby BK, dla którego jednak przez pół roku wystąpił w zaledwie sześciu meczach i od 21 stycznia bieżącego roku pozostawał bez klubu. To się jednak zmieniło, gdyż pomocnik podpisał w czwartkowy poranek dwuletni kontrakt z Valurem Reykjavik. To pierwszy islandzki klub, który będzie w karierze reprezentował Gylfi Sigurdsson.

- Jestem niezwykle zadowolony z decyzji o dołączeniu do Valura, który jest wzorowo prowadzonym klubem. Wierzę, że mój styl gry dobrze pasuje do futbolu, jaki chce grać drużyna. [...] Gdy zdecydowałem się wrócić do domu, to poczułem, że ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru. Warunki oferowane przez klub są bardzo dobre i dorównują najlepszym w krajach nordyckich - mówił 34-latek cytowany przez portal ruv.is.

Gylfi Sigurdsson w przeszłości regularnie występował na angielskich boiskach. Był piłkarzem m.in. Swansea, Tottenhamu i Evertonu. W Premier League rozegrał łącznie 318 meczów, w których strzelił 67 goli i zaliczył 52 asysty. Pomocnik jest również jednym z najlepszych piłkarzy w historii islandzkiej piłki nożnej. W kadrze narodowej wystąpił 80 razy i zdobył 27 bramek oraz zanotował 16 asyst. Zagrał z nią także na mistrzostwach Europy 2016 i mundialu 2018.