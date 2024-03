Oficjalnie! Probierz i reprezentacja już wiedzą. Arcyważne wiadomości przed barażami

Walijczycy ogłosili 28-osobową, a Finlandczycy 25-osobową kadrę na marcowe mecze reprezentacji w barażach do Euro 2024. Obie drużyny odsłoniły karty przed kluczowymi meczami o awans do turnieju w Niemczech, zanim zrobił to Michał Probierz. Wśród powołanych jednej kadry dominują zawodnicy z Wysp, a w przypadku drugiej jest całkowita mieszanka, w której nie brakuje akcentów z polskiej ekstraklasy.

