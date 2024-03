Lewandowski błysnął i od razu jest efekt. Tak, to nie żart

W czterech meczach Ligi Mistrzów, które odbyły się w tym tygodniu, padło 12 bramek. Dwa spotkania zakończyły się konkursami rzutów karnych. UEFA nominowała do nagrody cztery trafienia, po jednym z każdego meczu.

Lewandowski nominowany

Do nagrody gola tygodnia w Lidze Mistrzów zostało nominowane trafienie Roberta Lewandowskiego na 3:1 w meczu z Napoli. To była akcja z 83. minuty meczu. Wtedy Sergi Roberto zbiegł z lewej strony boiska do środka, zagrał przed pole karne do Ilkaya Gundogana, a reprezentant Niemiec szybko odegrał prostopadle do wbiegającego Hiszpana. W międzyczasie Robert Lewandowski uciekł od obrońców i był gotowy do strzału na praktycznie pustą bramkę. Roberto dostrzegł Polaka i podał do niego, a kapitan reprezentacji Polski zamknął sprawę awansu do ćwierćfinału LM.

Na nominację przede wszystkim wpływa tempo rozegrania akcji, bo to była szybka wymiana podań pod polem karnym, a obrona Napoli wydawała się być zaskoczona.

Mimo zdobycia bramki hiszpańskie media oceniły występ Polaka dość surowo. "Sport" dał mu notę 6 w skali 1-10, a "Marca" 6,5. Wskazywano, że nie dochodził za często do sytuacji strzeleckich, ale pracował na korzyść zespołu i dla kolegów z drużyny, by oni mieli swoje szanse.

Konkurentami Lewandowskiego w walce o nagrodę są Federico Dimarco i jego gol na 1:0 dla Interu Mediolan w rewanżu z Atletico Madryt (1:2, w dwumeczu 2:2, r. k. 2:3), Jadon Sancho i jego gol na 1:0 dla Borussi Dortmund w meczu z PSV Eindhoven oraz Leandro Trossard i trafienie na 1:0 dla Arsenalu w meczu z FC Porto.

Głosowanie jest otwarte dla wszystkich, którzy wejdą na oficjalną stronę UEFA.

W piątek 15 marca losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Tutaj nie ma już żadnych ograniczeń co do rywali grupowych czy zespołów z jednego kraju, więc Barcelona może trafić na każdego.