Polski klub zaatakowany w Niemczech. "Zwyzywali nas od faszystów i nazistów"

Polonia Hanower występuje na dziesiątym, najniższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech - Kreisklasse. W tabeli grupy czwartej zajmuje czwarte miejsce. 25 lutego miała zagrać na wyjeździe z rezerwami SV 07 Linden, które są na ostatniej pozycji. Po przedmeczowej awanturze spotkanie zostało jednak odwołane.

Polacy zaatakowani przez kiboli w Niemczech

Zamaskowani kibole drużyny z Linden uniemożliwili piłkarzom Polonii wejście na teren stadionu. Według relacji jednego z zawodników kibole byli uzbrojeni w pałki, a ich zachowanie miało znamiona ksenofobii, gdyż mieli nazywać graczy Polonii faszystami i nazistami.

"Do meczu nie doszło, bo kibice z Linden, z których część była zamaskowana, zablokowali drużynie gości dostęp do obiektu. Najwyraźniej ze względów politycznych. (...) Kibiców SV Linden można przypisać do Antify, czyli aktywnej walki z prawicowym ekstremizmem. Oskarżają oni zawodników Polonii o przynależność do skrajnej prawicy" - czytamy w tekście lokalnego dziennika "Neue Presse", który opisał skandal. Policja nie udzieliła informacji, zasłaniając się tym, że dochodzenie jest w toku.

TVP Sport dotarło do przedstawicieli Polonii, którzy zdecydowali się zabrać głos. Z ich relacji wynika, że grupa kiboli miała liczyć nawet kilkadziesiąt osób. Potwierdzają opis zdarzenia z "Neue Presse", że to względy polityczne miały być powodem agresywnego zachowania chuliganów.

- Na parkingu przy obiekcie pojawiło się trzech naszych piłkarzy. Nagle z pobliskiej knajpy wyszło czterech gości w kominiarkach z pałkami w rękach i zaczęli agresywnie się do nas odnosić. Jednego z naszych piłkarzy przegonili, na szczęście nic mu się nie stało. Po chwili z knajpy "wysypało się" 30 kibiców Linden - opisuje w rozmowie z TVP Sport Jarosław Wąsik, członek zarządu Polonii Hanower.

Wąsik, który jest byłym kierownikiem klubu, dodał, że kibole powiązali piłkarzy drużyny z obozem Zjednoczonej Prawicy oraz środowiskiem nacjonalistów w Polsce.

- Zaczęli nas nazywać faszystami i nazistami. Mówili, że jesteśmy związani ze skrajną prawicą. Później na ich Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym łączyli nas z partią PiS i Marszem Niepodległości. Nie znają naszego klubu, nie wiedzą, czym się zajmujemy. W naszym klubie grają Niemcy, Ukraińcy, Turcy i Tunezyjczycy. U nas drzwi są otwarte dla każdego, a oni nazywają nas faszystowskim klubem? - denerwuje się Wąsik.

Członek zarządu Polonii skrytykował też działania policji, która po skandalu nie mogła zapewnić bezpieczeństwa na meczu. - Na początku szukali tych zamaskowanych osobników, ale z góry byli skazani na porażkę, bo tamci prawdopodobnie uciekli. Podeszli do nas, podeszli do prezesa tamtego klubu i na początku powiedzieli, że mecz się odbędzie, ale bez kibiców. Zgodziliśmy się, ale poprosiliśmy o zabezpieczenie obiektu. To znaczy, żeby chociaż jeden radiowóz został, bo nie wiemy co się za chwilę stanie. Policjanci stwierdzili, że nie mogą zostać - mówi Wąsik.

Polonia potraktowana jak prawicowi ekstremiści

Przedstawiciel Polonii przekonuje, że w ostatnim czasie środowisko stało się jeszcze bardziej wrogo nastawione do polonijnego klubu. Przytoczył sytuację z poprzedniego sezonu z meczu z VfB Wuelfel, gdy po golu dla Polonii w ostatniej akcji meczu doszło do bójki.

- Z ławki rezerwowych gospodarzy obrzucali nas szklanymi butelkami, sędzia podbiegł na skraj boiska, odgwizdał koniec meczu i uciekł do szatni. Gdy próbowaliśmy zejść z murawy, rzucili się na nas "kibice" gospodarzy, którzy chcieli nam spuścić łomot. Normalnie piłkarze byli bici przed wejściem do budynku. Pojawiło się z 25 radiowozów, 50 policjantów. Sprawa trafiła do związku, który... ukarał Polonię finansowo - opowiada Wąsik.

Blog kibicowski fanszene1907 na Instagramie opisał sprawę z Linden, przedstawiając Polonię w bardzo niekorzystnym świetle, jako klub ekstremistów i propagandystów.

"W okresie poprzedzającym ten mecz niektóre osoby, w tym zawodnik SC Polonia, rozdawały naklejki 'Anty Antifa' z logo Polonii Hanower, pozowały w teledyskach z transparentami 'Good Night Left Side' oraz zamieszczały prawicowe komentarze i groźby w mediach społecznościowych. Niektórzy z obecnych antyfaszystów wyjaśnili, że niedopuszczalne jest, aby piłkarze o prawicowych poglądach brali udział w meczu ligi okręgowej. Ważne jest, aby nie dawać nazistom miejsca na szerzenie ich nieludzkiej, faszystowskiej ideologii" - czytamy.

We wpisie zamieszczonym na Instragramie ostrzeżono przed rozwojem skrajnie prawicowych środowisk, w tym w Polsce. Jest mowa o Marszu Niepodległości jako "miejscu spotkań neonazistów i faszystów, które wykorzystują marsza do podsycania rasistowskiej i antysemickiej nienawiści". Z kolei partia PiS jest traktowana jako zagrożenie dla niezależności sądownictwa, wolności prasy, a ograniczanie praw kobiet i osób LGBT jest równoznaczne z "niebezpieczeństwem powrotu do represyjnych reżimów autorytarnych". Rosnące poparcie dla niemieckiej partii AfD uznano jako "alarmujące".

- Chcemy nagłaśniać sprawę. Nie pozwolimy na to, by Polaków nazywano faszystami czy nazistami. Na siłę starają się z nas zrobić rasistów - podsumowuje aferę Wąsik na łamach serwisu TVP Sport.

Mecz rezerw SV 07 Linden z Polonią Hanower przełożono na 24 kwietnia.