Zrobili to na środku murawy, na oczach świata. Nie mają już nic do ukrycia

Josh Cavallo jest zawodnikiem Adelaide United od lutego 2021 roku. Wówczas przeniósł się do jednokrotnego mistrza Australii z Western United za 150 tysięcy euro. Od tamtej pory łącznie rozegrał 52 mecze, w których zanotował cztery asysty. Obecny sezon jest dla niego rozczarowujący. 24-letni obrońca stracił całą jesień z powodu kontuzji. Nowy rok również nie zaczął się dla niego najlepiej. Zagrał w czterech meczach, w których uzbierał zaledwie 93 minuty. W ostatnich trzech znów był wyłączony z gry z powodu urazu mięśniowego. Cavallo radzi sobie w życiu prywatnym zdecydowanie lepiej niż na boisku.

Wielka chwila w życiu znanego piłkarza. Oświadczył się na środku boiska

Niedawno Cavallo zabrał swojego partnera Leightona Morrella na domowy obiekt Adelaide United - Hindmarsh Stadium. Jak się później okazało, nie była to zwyczajna wizyta na stadionie. 24-letni obrońca na środku boiska oświadczył się swojemu ukochanemu. Fotografią tamtej wyjątkowej chwili podzielił się w mediach społecznościowych.

- Zaczynam nowy rok z moim narzeczonym. Dziękuję Adelaide United za pomoc w przygotowaniu tej niespodzianki. Zapewniliście mi bezpieczną przestrzeń do gry w piłkę nożną, o której nawet nie śniłem - napisał na Instagramie. Do opisu dodał emotikon piłki nożnej.

Na wpis zareagowało wiele znanych osobowości. Gratulacje złożyli m.in. szwajcarska piłkarka Ramona Bachmann Baret, była reprezentantka Australii w piłce nożnej Melissa Barbieri czy artystka Mali Isabel.

Obrońca jest w związku ze swoim narzeczonym już od pewnego czasu, ale publicznie przyznał się do tego dopiero w październiku 2021 roku. - Cieszę się, że wreszcie mogę położyć temu kres i rozmawiać swobodnie o swoim życiu. Walczyłem ze swoją seksualnością od ponad sześciu lat. Dorastając, zawsze czułem potrzebę ukrywania się, ponieważ czułem wstyd. Wstydziłem się, że nigdy nie będę mógł robić tego, co kocham i być gejem - powiedział zawodnik na opublikowanym filmie na X. Cavallo otrzymał wsparcie od Liverpoolu, Barcelony czy Juventusu, a do niego odezwał się też m.in Gerard Pique czy Antoine Griezmann. Później wrzucał wspólne zdjęcia, na których czule przytulał się ze swoim ukochany,.

Małżeństwa osób tej samej płci zostały zalegalizowane w Australii w grudniu 2017 roku. Cavallo to nie jedyny piłkarz, który na przestrzeni ostatnich lat zrobił coming out. W lutym zeszłego roku piłkarz Cagliari Calcio, Jakub Jankto, ujawnił, że jest homoseksualistą. - Jestem homoseksualistą i nie chcę się dłużej ukrywać - powiedział, a wideo z nagraniem zamieścił w mediach społecznościowych.