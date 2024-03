To koniec! "Rosyjskie serce" zatrzymane. Wielki triumf Holendrów

Quincy Promes nic sobie nie robi z wyroków holenderskiego sądu, na mocy których powinien trafić do więzienia na kilka lat. Ostatnio piłkarz Spartaka Moskwa został aresztowany w Dubaju przy okazji obozu przygotowawczego. Oficjalnie zatrzymano go za udział w wypadku drogowym. Najnowsze wieści rzucają inne światło na sprawę aresztowania. Okazuje się, że piłkarza zatrzymano na wniosek holenderskiej prokuratury. Rosjanie są zgodni - to koniec życia Promesa na wolności.

