Fatalny mecz Bułki przeciw PSG. Najpierw popełnił gruby błąd, a potem zalał się krwią

Była 33. minuta środowego spotkania ćwierćfinałowego Pucharu Francji: PSG - OGC Nice. Właśnie wtedy goście rozgrywali piłkę na własnej połowie. W pewnym momencie Jean-Clair Todibo podał do znajdującego się we własnym polu karnym Marcina Bułki. 24-letni polski bramkarz źle przyjął piłkę, kopnął ją, ale trafił w nadbiegającego Ousmane Dembele. Piłka odbiła się od Francuza, zakręciła się w górze i Bułka stracił nad nią kontrolę. Dembele to wykorzystał, uprzedził Polaka, podał do Fabiana Ruiza, który z jedenastu metrów trafił do siatki, mimo rozpaczliwej interwencji Bułki.

Problemy Marcina Bułki w meczu Pucharu Francji

Po tym błędzie polskiego bramkarza, PSG prowadził już 2:0. W czternastej minucie trafił bowiem Kylian Mbappe, który wykorzystał podanie Ruiza. W 60. minucie Polak po raz trzeci wyjmował piłkę z siatki. Tym razem gola zdobył Lucas Beraldo.

Kilka minut później Bułka świetnie obronił rzut wolny, ale po chwili dostał kolanem w twarz od swojego kolegi z drużyny. Miał dwie chusteczki w nosie, ale grał dalej.

PSG ostatecznie wygrał mecz 3:1 (2:1). Jedynego gola dla gości zdobył Gaetan Laborde w 37. minucie.

W półfinale Pucharu Francji obok drużyny z Paryża są też: Valenciennes, Rennes oraz Olympique Lyon. Rok temu triumfowała drużyna Toulouse FC, która w finale rozgromiła 5:1 FC Nantes.

PSG oprócz szansy na zdobycie 15. w historii klubu Pucharu Francji, ma też szansę na zwycięstwo w lidze francuskiej (ma aż dziesięć punktów przewagi nad wiceliderem - Stade Brest 29) oraz Ligi Mistrzów (jest w ćwierćfinale rozgrywek).