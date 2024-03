Reprezentacja Polski demoluje w el. ME. O mały włos, a byłaby dwucyfrówka [WIDEO]

Piłka nożna kobiet w Polsce w ostatnich latach zyskuje na popularności. Spora w tym zasługa Ewy Pajor, która od lat jest jedną z najlepszych piłkarek świata. Coraz lepsze wyniki osiąga też seniorska reprezentacja pod wodzą Niny Patalon. Polki wywalczyły awans do dywizji A Ligi Narodów, a w kwietniu rozpoczną walkę o awans na mistrzostwa Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

Polki rozgromiły Macedonią Północną. Festiwal strzelecki!

Zanim kadra A przystąpi do walki o Euro, swój turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy rozgrywają zawodniczki z reprezentacji do lat 17 prowadzone przez trenera Marcina Kasprowicza. W środę w Swarzędzu rozegrały one pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji przeciwko Macedonii Północnej. Polki były od początku uznawane za faworytki tego spotkania.

Spotkanie było prawdziwym popisem strzeleckim Biało-Czerwonych, które wygrały aż 9:0! Już po pierwszej połowie Polki prowadziły 4:0, a po przerwie dorzuciły kolejne pięć trafień. Na listę strzelczyń wpisały się Weronika Araśniewicz, Oliwia Związek, Oliwia Łapińska, Krystyna Flis, Zuzanna Witek, Anna Skrzypczyk, Martyna Bartczak oraz Kinga Wyrwas. Ponadto jedna z Macedonek pokonała własną bramkarkę.

Dzięki zwycięstwu Polki objęły prowadzenie w grupie. Kolejne mecze rozegrają 16 oraz 19 marca o godzinie 14.00 w Plewiskach. Ich rywalkami będą rówieśniczki ze Szkocji oraz z Danii.Biało-Czerwone ponownie będą faworytkami obu spotkań. Finały mistrzostw Europy zaplanowano na maj 2024 roku. Odbędą się one w Szwecji. Na turnieju wystąpi osiem reprezentacji.