Takie rzeczy się nie zdarzają! Kosmiczny wyczyn młodego reprezentanta [WIDEO]

Świetne widowisko dostarczyli kibicom na stadionie w Belgradzie zespoły Cukaricki i FK Spartak Subotica. Po pasjonujących 90. minutach obie drużyny ostatecznie musiały podzielić się punktami. Widzowie tego spotkania byli świadkami niecodziennego zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Co z tym Lewym?"

Niesamowity wyczyn Luki Adzicia

W ciągu godziny piłkarz gospodarzy aż dwukrotnie posłał piłkę do bramki po uderzeniu z rzutu rożnego. Wyczynem, o którym zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, popisał się występujący w Cukaricki - Luka Adzić. Otworzył wynik spotkania w 29. minucie, kiedy to zaskoczył bramkarza i trafił do siatki bezpośrednio z rzutu rożnego. Nenad Filipović mógł i powinien zachować się zdecydowanie lepiej przy uderzeniu Adzicia. W 51. minucie ten sam piłkarz również wykonywał rzut rożny, choć z innego narożnika i ponownie pokonał skonsternowanego bramkarza.

Na ten moment wideo wyświetliło ponad 77 tysięcy użytkowników. W komentarzach internauci zwrócili uwagę na fatalną postawę bramkarza gości przy obu golach. "Amatorstwo bramkarza przy obu bramkach", "Bramkarz mógł zachować się lepiej" - czytamy.

Dwie bramki Luki Adzicia nie wystarczyły do odniesienia zwycięstwa. W 55. minucie IIija Martinović zdobył bramkę kontaktową, która dodała wiary i odwagi, że ten mecz nie jest jeszcze stracony. W kolejnych minutach Spartak Subotica nacierał i dopiął swego. W 81. minucie Vojo Ubiparip ustalił wynik spotkania na 2:2.

Po 25. kolejkach Cukaricki plasuje się na czwartym miejscu w serbskiej ekstraklasie. Ma 39 punktów na koncie. Z kolei Spartak Subotica znajduje się pięć lokat niżej z dorobkiem 31 punktów.

Luka Andzić jest zawodnikiem FK Cukaricki od lipca 2022 roku. Wtedy przeniósł się do serbskiego klubu z holenderskiego PEC Zwolle za 450 tysięcy funtów. W tym sezonie łącznie wystąpił w 27 meczach, zdobywając 5 bramek i notując 6 asyst. W przeszłości występował w młodzieżowych drużynach reprezentacji Serbii. W drużynie U-21 zanotował 19 spotkań, w których strzelił dwa gole.