Niewiarygodne, co wyprawia klub Neymara. Pobili rekord świata

Al-Hilal - 18-krotny mistrz Arabii Saudyjskiej - w obecnym sezonie dokonuje prawdziwych piłkarskich cudów. Klub od początku sezonu pozostaje niepokonany we wszystkich rozgrywkach, a od 25 września zeszłego roku wygrywa w każdym kolejnym meczu. Nie inaczej było we wtorek w ćwierćfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Tym samym zanotował najdłuższą serię zwycięstw z rzędu w dziejach futbolu.

Al-Hilal ustanowiło absolutny rekord. "Najdłuższa seria w historii piłki nożnej"

Zespół prowadzony przez Jorge Jesusa pokonał na wyjeździe rywala zza miedzy - saudyjskie Al-Ittihad 2:0. Bramki w drugiej połowie zdobyli Yasir Al-Shahrani i Brazylijczyk Malcom. Dzięki temu Al-Hilal pewnie awansowało do półfinału (w pierwszym meczu również padł wynik 2:0), w którym spotka się z Al-Ain. Okazuje się, że wtorkowa wygrana była już 28. z rzędu, a to absolutny rekord świata. - Najdłuższa seria zwycięstw w historii piłki nożnej zapisana jest w nazwie Al-Hilal... Liczby nie mają granic - pochwalił się klub w mediach społecznościowych.

Jak informuje BBC, poprzedni rekord należał do walijskiej drużyny The New Saints, która w 2016 r. zanotowała serię 27 kolejnych wygranych. Passa Al-Hilal trwa z kolei już ponad pięć i pół miesiąca. Ostatni raz zespół nie zdobył trzech punktów w ligowym meczu z Damac 17 września 2023 r. Wówczas "zaledwie" zremisował 1:1. Od 25 września nie znalazł jednak pogromcy. Niektóre zwycięstwa wyglądały w tym czasie bardzo spektakularnie. Ekipę Al-Hazem rozbił aż 9:0, a Abha Club Grzegorza Krychowiaka - 7:0.

Al-Hilal wygrywa wszystko od ponad pięciu miesięcy. Nie potrzebowali Neymara

Spektakularny sukces Al-Hilal przyszedł pomimo, że trener nie może skorzystać z największej gwiazdy - Neymara. Były gracz PSG czy FC Barcelony dołączył do Saudyjczyków zeszłego lata, ale od października leczy kontuzję, jakiej nabawił się na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. W klubie nie brakuje jednak innych znanych nazwisk tj. Bono, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves czy Aleksandar Mitrović.

Al-Hilal pozostaje oczywiście liderem Saudi Pro League. W tabeli ma 65 punktów i o 12 wyprzedza drugie Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie. Szansę na przedłużenie zwycięskiej serii będzie miało już w sobotę 16 marca. Zmierzy się wówczas z ostatnim zespołem, który zdołał urwać mu punkty, a więc Damac.