Media: Szalone lato przed Mbappe. Wyskoczy chyba nawet z lodówki

Przez najbliższe miesiące Kylian Mbappe nie będzie mógł narzekać na brak zajęć. Francuz ma od nowego sezonu być piłkarzem Realu Madryt, choć tutaj nie są jeszcze złożone podpisy. Luis Enrique, a więc trener Paris Saint-Germain mówi otwarcie w wywiadach, że zespół musi nauczyć się grać bez Mbappe. "Odmowa Mbappe jest odbierana przez Katarczyków jako zniewaga i zdrada. Poczucie upokorzenia jest tym bardziej znaczące, że paryski prezes do tej pory robił wszystko, co w jego mocy, by go zatrzymać" - pisał dziennik "L'Equipe".

W dniach 14 czerwca - 14 lipca Mbappe będzie brał udział z reprezentacją Francji na Euro 2024. Tam kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa zagra w grupie D z Austrią, Holandią i zwycięzcą ścieżki barażowej, w którym znajduje się reprezentacja Polski. Do tej pory Mbappe zagrał cztery mecze na mistrzostwach Europy, konkretniej podczas Euro 2020, w których zanotował dwie asysty. Wtedy Francja odpadła w 1/8 finału ze Szwajcarią po rzutach karnych. Terminarz Mbappe latem może być jednak jeszcze bardziej napięty. O co chodzi?

Szalone lato przed Mbappe. Chce zagrać na igrzyskach olimpijskich

Mowa o igrzyskach olimpijskich, które odbędą się latem tego roku we Francji, a konkretniej w Paryżu. Selekcjonerem kadry gospodarzy jest Thierry Henry. Dziennik "Le Parisien" informuje, że Henry chce, by trzy gwiazdy dołączyły do kadry na czas igrzysk. To jest możliwe dzięki regulaminowi, który dopuszcza trzech graczy powyżej 23. roku życia do udziału w zawodach. Selekcjoner Francuzów widzi w tym gronie właśnie Mbappe, a także Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt i Oliviera Giroud z Milanu. Tym samym Henry chce odtworzyć atak Francji z seniorskiej kadry.

Mbappe i Griezmann otwarcie stwierdzili, że z chęcią zagraliby na igrzyskach olimpijskich. Kandydatura Giroud może być o tyle zaskakująca, bo napastnik Milanu ma już 37 lat. Czy to trio wzmocni kadrę Francji do lat 23 na czas igrzysk? To się okaże w najbliższych tygodniach. "The Athletic" uważa, że Mbappe zagra na igrzyskach, ale tu federacja prawdopodobnie będzie musiała dojść do porozumienia z Realem Madryt. Wśród powołanych na igrzyska ma się znaleźć także William Saliba z Arsenalu czy Benoit Badiashile z Chelsea.

Na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Tokio Francja odpadła już w fazie grupowej, przegrywając 1:4 z Meksykiem i 0:4 z Japonią. Wtedy w kadrze Francji grał m.in. Randal Kolo Muani (PSG), Edouardo Camavinga (Real Madryt), Pierre Kalulu (Milan) czy Pierre-Andre Gignac (Tigres). Poza Francją, pewny udział w piłkarskim turnieju na igrzyskach ma USA, Dominikana, Hiszpania, Izrael, Ukraina, Maroko, Egipt, Mali, Argentyna, Paragwaj i Nowa Zelandia.

Mbappe zagrał w 35 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 34 gole i zanotował siedem asyst.