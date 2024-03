Były kolega z klubu powiedział prawdę o Ronaldo. Ludziom otworzą się oczy

Chociaż Cristiano Ronaldo ma już 39 lat, to ani myśli kończyć karierę. Zawodnik Al-Nassr przechodzi teraz jednak przez gorszy okres, gdyż w poniedziałkowy wieczór jego klub został wyeliminowany w ćwierćfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów po serii rzutów karnych. Portugalczyk jest jednak jednym z najbardziej ambitnych i nieustępliwych zawodników w historii futbolu, więc niewykluczone, że w kolejnym sezonie ponownie spróbuje z saudyjskim klubem wygrać te rozgrywki.

W ostatnim czasie jednak Ronaldo mógł nieco zepsuć swój wizerunek przez godne pożałowania zachowania, patrząc na swój wiek i doświadczenie. To chociażby mało eleganckie gesty skierowane do kibiców rywali, którzy intonowali w jego kierunku słowa "Messi, Messi".

Dejan Kulusevski poprosił Cristiano Ronaldo o koszulkę. "Nigdy"

Jednak opowieści o etyce pracy i poświęceniu Ronaldo są już legendarne i na pewno budują pozytywny obraz sportowca, który nigdy nie odpuszcza. Tym razem historię na ten temat przytoczył Dejan Kulusevski, który miał okazję w sezonie 2020/2021 grać w Juventusie u boku pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

- Cristiano? Co za gość... Po treningu wszyscy siedzieli w telefonach i tylko w nie stukali, ale nie Ronaldo. Widać było, jak ciężko trenował, jak bardzo tego chciał, chociaż nie miał już nic do udowodnienia - opisywał Kulusevski na łamach The Players' Tribune.

- Będę szczery. Nigdy nie byłem typem osoby, która prosi kolegę z zespołu o przysługę. Jednak zapytałem Cristiano o to, czy podpisze mi swoją koszulkę. Zrobił to i podarowałem ją mamie - dodał reprezentant Szwecji. - Pięć lat wcześniej rozmawialiśmy o tym, że powinienem wrócić do Szwecji, może poszukać normalnej pracy. A teraz grałem z jednym z najlepszych w historii. Marzenia spełniają się normalnym ludziom - podsumował tę historię Dejan Kulusevski.

Szwed odszedł z Juventusu w styczniu 2022 roku, skąd przeniósł się do Tottenhamu. Dla londyńskiej klubu rozegrał już 85 meczów, w których strzelił 13 bramek i zanotował 19 asyst.