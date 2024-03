Smutny los największej sensacji XXI wieku. Byli w I lidze, teraz sadzą tam ziemniaki

Stadion w polu kukurydzy, którego właścicielem jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza to nic w porównaniu do rzeczywistości początku XXI wieku. To właśnie wówczas pełen folkloru klub HEKO Czermno pokonywał kolejne szczeble drabinki rozgrywkowej w Polsce.

Grała tam II liga. Stadion został zaorany

Czermno to wieś położona w województwie świętokrzyskim. Do stolicy tej jednostki administracyjnej - Kielc - prowadzi droga krajowa nr 42. Odległość to około 65 kilometrów. Trudno w to uwierzyć, ale w tak niewielkiej wsi udało się zbudować klub, który pod nazwą LKS HEKO awansował na zaplecze I ligi.

Właścicielem klubu byli państwo Henryk i Mariola Konieczni. Skąd wzięła się nazwa zespołu? To proste - od nazwy producenta... owiewek samochodowych. Zespół błyskawicznie piął się w górę, aż w sezonie 2003/2004 zabrakło mu jednego miejsca, aby awansować do baraży na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej.

W następnym sezonie doszło do nie lada sensacji. HEKO znalazło się na zapleczu elity, czyli w dawnej II lidze. Zespół z niewielkiej wioski wyprzedził takie firmy jak Motor Lublin, Stal Rzeszów czy Hutnik Kraków i zdobył mistrzostwo III ligi. Nie zrobił tego jednak uczciwie. Okazuje się bowiem, że od sierpnia 2004 do maja 2005 roku klub wziął udział w ośmiu ustawionych meczach. Szerzej o sprawie pisał znany blog "Piłkarska mafia", który od wielu lat specjalizuje się w sprawach związanych z korupcją w polskiej piłce nożnej. Wtedy jednak tego nie wiedziano, a w Czermnie świętowano awans na zaplecze elity.

Awans do II ligi pozostał największym sukcesem HEKO Czermno. Zresztą klub spędził na tym poziomie tylko jeden sezon i po zajęciu 12. pozycji przegrał baraż o utrzymanie ze Stalą Stalowa Wola. Do utrzymania nie zabrakło wiele. Gdyby HEKO zdobyło trzy punkty więcej, ukończyłoby na bezpieczniej pozycji. W barażach o spadku zdecydował zaś gol strzelony na wyjeździe. Mecze klubu w I lidze cieszyły się sporą frekwencją. Na stadion przychodziło często ponad 2000 osób. W kadrze zespołu na przestrzeni lat pojawiło się paru piłkarzy, którzy grali bądź trafili później na poziom Ekstraklasy, jak chociażby Marcin Folc, Paweł Zawistowski czy Grzegorz Piechna. "Kiełbasa" strzelił 23 gole w sezonie 2003/2004, w którym klub świętował awans do II ligi. Później trafił do Korony Kielce, a jego kariera ruszyła z kopyta.

Po spadku na trzeci poziom rozgrywkowy klub nie przystąpił do rozgrywek. Już po spadku powrócił zaś temat korupcji. W 2022 roku losy klubu przedstawił "Przegląd Sportowy". - Wyrok usłyszał m.in. właściciel HEKO. Jak informowali jednak Ci, którzy działania klubu oglądali z bliska, Konieczny był otoczony przez złych doradców. Karze półtora roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnie 20 tys. zł. kary i poddał się dobrowolnie. Do działalności piłkarskiej już nie wrócił - pisał dziennikarz Filip Zieliński.

Klub w 2011 roku został rozwiązany. W ostatnich latach swojej działalności występował w niższych klasach rozgrywkowych. Stadion został zaorany, a w miejscu dawnej murawy są uprawiane... ziemniaki. Zdjęcia z obiektu w 2023 roku pokazał portal echodnia.eu.

Mimo tego, że Heko Czermno nie istnieje już od blisko 15 lat, być może na zawsze pozostanie symbolem folkloru początku XXI wieku w polskiej piłce nożnej.