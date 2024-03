Lawina hańby ruszyła. Nie tylko Serbia. Kolejny kraj chce grać z Rosją

Niedawno minęły dwa lata od inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Europejska federacja piłkarska (UEFA) zawiesiła ten kraj w prawach członka. Rosyjskie kluby nie grają w europejskich pucharach, zaś reprezentację wykluczono z EURO, mistrzostw świata i walki w Lidze Narodów.

Rosjanie znaleźli nowego sparingpartnera? Chcą z nim grać

Większość krajów solidaryzuje się z napadniętą Ukrainą i nie chce mieć z Rosjanami nic do czynienia jeśli chodzi o rozgrywki sportowe. Z upływem czasu przybywa jednak reprezentacji, które jak gdyby nigdy nic chcą grać ze "Sborną". Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Serbowie przyjęli zaproszenie Rosjan na marcowy mecz w Sankt Petersburgu. Co więcej - UEFA udzieliła oficjalnej zgody na taki mecz.

W lutym podano do wiadomości, że propozycję Rosjan zaakceptował Paragwaj. W poniedziałek 11 marca Sport24 informował, że Białoruska Federacja Piłki Nożnej potwierdziła spotkanie z rosyjską reprezentacją. - Tak, ten mecz odbędzie się w czerwcu. To nie fake, tylko oficjalna informacja. Spotkanie odbędzie się na stadionie Dynamo. Nie ma jeszcze konkretnego terminu, ponieważ wszystko zależy od drobnych detali - wyjaśniał wiceprezes związku Andriej Wasilewicz.

Nie minęło wiele czasu, a już kolejna drużyna wyraziła chęć gry z Rosjanami. Tak przynajmniej wynika z ustaleń portalu sports.ru. - Gwinea jest gotowa gościć mecz towarzyski z reprezentacją Rosji w 2024 roku - poinformowało powyższe źródło.

Co więcej - Rosjanie cytują słowa sekretarz Gwinejskiej Federacji Piłki Nożnej. Brzmią one co najmniej kontrowersyjnie. - Jeśli Rosja chce z nami zagrać, zawsze jesteśmy opcją. Nasze kraje są dobrymi przyjaciółmi, więc postaramy się zorganizować mecz towarzyski między naszymi krajami w tym roku - miał powiedzieć Tanou Diallo.

Rosjanie poprzedni nieoficjalny mecz rozegrali 20 listopada ubiegłego roku. Wysoko, bo aż 8:0, pokonali u siebie Kubę. Poza tym "Sborna" grała z takimi zespołami jak Kamerun (1:0), Katar (1:1), Irak (2:0), czy Kenia (2:2). 14 listopada 2021 roku po raz ostatni zagrała o stawkę. W meczu eliminacji do MŚ 2022 przegrała z Chorwacją 0:1.