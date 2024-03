W "Milionerach" padło pytanie o legendę futbolu. Zobaczcie, co zaznaczył uczestnik

"Milionerzy" to teleturniej, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Uczestnicy muszą prawidłowo odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną. W Polsce wynosi ona milion złotych. Właśnie o taką sumę we wtorek zagra Mateusz Żaboklicki. Mężczyzna doszedł do ostatniego pytania, a ma jeszcze do dyspozycji dwa koła ratunkowe.

W trakcie rywalizacji musiał wykazać się wiedzą z wielu dziedzin, w tym również ze sportu. Jedno z pytań dotyczyło kraju, który posiada w dorobku najwięcej mistrzostw świata w piłce nożnej. Jak się okazało, sprawiło mu sporo problemów i dopiero po skorzystaniu z opcji "pół na pół" udzielił poprawnej odpowiedzi. Pytania ze świata sportu dość często pojawiają się też w zagranicznych edycjach "Milionerów". Ostatnio zmierzył się z nimi uczestnik niemieckiego teleturnieju.

Piłkarskie pytanie w "Milionerach". Dotyczyło Ildefonsa Limy. Na reakcję piłkarza nie trzeba było czekać

Mężczyzna grał wówczas o osiem tysięcy euro. Musiał wykazać się wiedzą o prawdziwej legendzie futbolu, lldefonsie Limie. "11 goli w 137 międzynarodowych meczach piłkarskich. To dorobek Ildefonsa Limy, który zakończył karierę w 2023 r. Jest on rekordzistą jakiego kraju?" - brzmiało pytanie. Gracz otrzymał klasycznie cztery odpowiedzi. A - "Hiszpanii", B - "Meksyku", C - "Kolumbii" oraz D -"Andory". Poprawną opcją była oczywiście ostatnia z odpowiedzi.

I wydaje się, że uczestnik nie miał z pytaniem większych problemów. Zaznaczył odpowiedź "D" i przedłużył przygodę z "Milionerami". Na pytanie zareagował też sam piłkarz. "W Niemczech, jeśli chcesz zostać milionerem, musisz wiedzieć, że niejaki Ildefons Lima pochodzi z Andory" - śmiał się na Twitterze.

Jeden z fanów zasugerował, że to pytanie powinno być zadane na dalszym etapie rywalizacji, ponieważ nie należy do najłatwiejszych. "Osiem tysięcy to zdecydowanie za mało na takie pytanie" - podkreślał internauta, na co szybko odpowiedział Lima. "To prawda" - napisał, dodając roześmiane emotikony.

O Limie było bardzo głośno we wrześniu zeszłego roku. Wtedy to w meczu ze Szwajcarią w ramach eliminacji do Euro 2024 wystąpił po raz ostatni w narodowych barwach. Ostatecznie jego drużyna przegrała 0:3.

Kariera reprezentacyjna Limy była pełna wzlotów i upadków

44-latek był kapitanem drużyny, mimo że w 2021 r. został wyrzucony z kadry. Powód był dość kuriozalny. W dobie pandemii apelował o przeprowadzenie testów na koronawirusa przed wznowieniem treningów. - Uważałem, że to logiczne w nieprofesjonalnej lidze, w której wielu zawodników łączy grę w piłkę z "normalną" pracą - mówił w marcu 2021 roku w rozmowie ze Sport.pl. Lima znany jest również z dość nietypowej pasji - kolekcjonuje koszulki piłkarskie. Ma ich ponad 1200, czym chwalił się w mediach społecznościowych.

Tym razem uczestnik udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie ze świata sportu. Jednak wielokrotnie podobne kwestie sprawiały problemy graczom. W australijskiej edycji teleturnieju jedna z uczestniczek poległa już na jednym z pierwszych pytań, które dotyczyło Jensona Buttona. Duże trudności miała też pani Julia z Gdańska w polskiej wersji "Milionerów". Nie wiedziała, kto zdobył zwycięskiego gola w meczu Polski z Albanią w marcu 2023 roku. W udzieleniu poprawnej odpowiedzi pomogła jej dopiero publiczność.