A jednak! Barcelona wygra wyścig z gigantami o 18-letnią perełkę

W ostatnim meczu FC Barcelona zmierzyła się w lidze u siebie z Mallorcą. Gra mistrzów Hiszpanii pozostawiała wiele do życzenia, jednak zwycięstwo 1:0 zapewnił 16-letni Lamine Yamal, który popisał się kapitalnym uderzeniem w okienko bramki. - Lamine nie zagrał do tej pory meczu, w którym nie zrobiłby różnicy. Potrafi rozrywać obronę rywali [...] Porównywanie go do Messiego nikomu nie służy. Każdy, kto był porównywany do Messiego, znikał. To nie najlepszy pomysł, żebyśmy go z nim porównywali - mówił Xavi o młodym gwiazdorze. Niewykluczone, że niebawem do Barcelony trafi kolejny nastoletni piłkarz.

Barcelona wygrała wyścig o Marcosa Parriego. To "wysokiej jakości rozgrywający"

Hiszpańska gazeta "Relevo" przekazała ostatnio, że Barcelona jest zainteresowana ściągnięciem Marcosa Parriego. To 18-letni lewonożny pomocnik, który karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Realu Madryt. Kiedy klub Florentino Pereza z niego zrezygnował, Parriego zdecydował przenieść się do młodzieżowego zespołu Rayo Vallecano, gdzie obecnie prezentuje się świetnie.

Kapitalną formę 18-latka dostrzegły trzy potęgi: Real Madryt, który kilka lat temu odesłał go z kwitkiem, Manchester City oraz FC Barcelona. Według wymienionego źródła piłkarz wybrał trzeci z przedstawionych klubów. Dlaczego? Ponoć oferta przedstawiona przez Barcelonę o dziwo była najkorzystniejsza pod względem finansowym. Oprócz tego Parriego zdaje sobie sprawę, iż obecnie drużyna budowana jest przede wszystkim na młodych zawodnikach, takich jak: Alejandro Balde, Gavi, Pedri, Fermin Lopez czy wspomniany Lamine Yamal. Z tego powodu 18-latek liczy na szansę gry w zespole mistrzów Hiszpanii.

"Relevo" opisuje przyszłego zawodnika Barcelony jako "wysokiej jakości rozgrywający". "Lewonożny, jeden z tych, którzy grają swobodnie na całej linii, z talentem do robienia różnicy również ze stałych fragmentów gry. W tym sezonie, według tych, którzy znają go bliżej, dokonał skoku w dwóch różnych aspektach: budowie ciała i charakterze" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

