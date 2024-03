Jak on tego nie trafił?! Koszmarne pudło Ronaldo okazało się brzemienne w skutkach [WIDEO]

Cristiano Ronaldo w takich sytuacjach nie zwykł się mylić, ale nawet najwięksi czasem popełniają błędy. Kibice pięciokrotnego laureata Złotej Piłki przekonali się o tym dobitnie w poniedziałkowy wieczór. Jego Al-Nassr podejmowało w ćwierćfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów ekipę Al-Ain. W pewnym momencie Portugalczyk miał stuprocentową okazję do zdobycia bramki, a zaliczył spektakularne pudło.

Co za pomyłka Ronaldo! Pudło z trzech metrów i to w takim momencie

Al-Nassr było akurat w dość trudnej sytuacji. W pierwszym meczu na wyjeździe przegrało z drużyną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 0:1. W dodatku w pierwszej połowie szybko straciło dwie bramki i awans mocno się oddalił. Zespół z Rijadu zabrał się jednak do odrabiania strat. Najpierw w doliczonym czasie pierwszej połowy na 2:1 uderzył Abdulrahman Ghareeb, a zaraz po przerwie wyrównanie dało samobójcze Khalida Eisy.

Do remisu w dwumeczu brakowało jednej bramki. Tę powinien zdobyć Cristiano Ronaldo. W 61. minucie w pole karne zagrywał Sadio Mane, z pierwszej piłki uderzał Al Khaibari, a futbolówka odbiła się jeszcze od nóg jednego z obrońców Al-Ain. Nerwowo w bramce zachował Khalid Eisa i wybił ją delikatnie do przodu, wprost pod nogi Ronaldo. Ten bez przyjęcia oddał strzał z odległości trzech metrów, mając stosunkowo sporo miejsca przy bliższym słupku. Problem w tym, że w ogóle nie trafił w bramkę. Piłka przeleciała obok, a słynny piłkarz tylko ukrył twarz w dłoniach i jeszcze długo nie mógł uwierzyć w to, co się stało.

Błąd Ronaldo przesądził? Al-Nassr odpadło z Azjatyckiej Ligi Mistrzów

Na trybunach rozległ się jęk zawodu, a na Ronaldo z niedowierzaniem spoglądali również jego koledzy. Na szczęście dla niego przed końcowym gwizdkiem gola na 3:2 strzelił Alex Telles i doprowadził do dogrywki. W niej jednak Al-Nassr szybko straciło jednego gracza, gdy czerwoną kartkę obejrzał Ayman Yahya. Po chwili zaś Al-Ain wyrównało na 3:3 po golu Al Shamsiego. Dwie minuty przed końcem dogrywki Ronaldo miał okazję do małej rehabilitacji. Delikatną podcinką wykorzystał rzut karny i o awansie do półfinału zdecydował konkurs jedenastek.

W nim jednak Al-Nassr rozpoczęło od pudeł Brozovicia i Tellesa. Dopiero w trzeciej kolejce trafił Ronaldo, by zaraz po nim karnego zmarnował Otavio. Al-Ain za to się nie myliło wcale. Serię rzutów karnych wygrało 3:1 i to ono zagra w półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów.