Były piłkarz Barcelony zmienia reprezentację, by zagrać na igrzyskach

W latach 2019-2021 w kadrze FC Barcelony znajdował się Junior Firpo, który został kupiony za 20 mln euro z Realu Betis. Boczny obrońca był sprowadzany na Camp Nou po to, by odciążyć Jordiego Albę, a po czasie zostać jego następcą. Ostatecznie Firpo się nie sprawdził, ale nie mógł w tym czasie narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym, więc po dwóch sezonach został sprzedany za 15 mln euro. Wychowanek Betisu jest teraz zawodnikiem Leeds United, a więc klubu występującego na poziomie Championship. Teraz doszło do ważnej zmiany w jego życiu.

Były piłkarz Barcelony zmienia reprezentację. Może zagrać na igrzyskach w Paryżu

Do tej pory cała piłkarska kariera Firpo, przed transferem do Leeds, była związana z Hiszpanią. Obrońca grał dla takich klubów, jak Atletico Benamiel, CD Tiro Pichon, Puerto Malagueno, Real Betis i Barcelona. Do tej pory Firpo grał w reprezentacji Hiszpanii do lat 21, gdzie wystąpił w czterech meczach w latach 2018-2019. Wtedy za młodzieżówkę odpowiadał Luis de la Fuente, a więc obecny selekcjoner pierwszej kadry. Firpo nie miał jednak większych szans na otrzymanie powołania do seniorskiej reprezentacji. Teraz na tej pozycji grają Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) oraz Jose Gaya (Valencia).

W związku z tym były piłkarz Barcelony zdecydował się na zmianę reprezentacji, o czym pod koniec zeszłego roku informował portal relevo.com. Firpo urodził się w Santo Domingo, w stolicy Dominikany, ale szybko z rodziną emigrował do Hiszpanii. Teraz będzie reprezentował ten kraj na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, o czym tamtejsza federacja poinformowała w mediach społecznościowych. Firpo dołączy na zgrupowanie kadry Dominikany, które odbędzie się w marcu. Wtedy też odbędzie się sparing z Peru (26.03).

Poza Dominikaną na igrzyskach w Paryżu zagra Argentyna, Egipt, Ukraina, Hiszpania, Mali czy Stany Zjednoczone. Poza tym Dominikana będzie rywalizować o awans do kolejnej rundy eliminacji mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dominikana zagra w grupie E z Jamajką, Dominiką i Gwatemalą.

Poza tym Firpo walczy z Leeds o awans do Premier League. Zespół prowadzony przez Daniela Farke zajmuje drugie miejsce z 79 punktami i traci trzy do prowadzącego Leicester City.