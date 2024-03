Sensacyjny zwrot akcji ws. Pogby! Rosjanie wyciągnęli pomocną dłoń

Ostatnie miesiące były koszmarne dla Paula Pogby. Nie dość, że zmagał się z kontuzjami, to jeszcze we wrześniu 2023 roku uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. W jego organizmie wykryto podwyższony poziom testosteronu. Próbka B także potwierdziła przewinienie. Francuz miał dwie możliwości - mógł iść na ugodę ze Światową Agencją Dopingową, co mogłoby nieco złagodzić wymiar kary lub stanąć przed Krajowym Trybunałem Antydopingowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Z racji tego, że utrzymywał, iż jest niewinny, wybrał drugą opcję. Pod koniec lutego usłyszał wyrok i to surowy - aż cztery lata zawieszenia. Wydawało się, że do gry wróci najwcześniej w 2027 roku. W sprawie doszło jednak do zaskakującego zwrotu akcji.

Paul Pogba otrzymał niecodzienną ofertę z Rosji. "Skontaktowaliśmy się z nim"

Okazuje się, że Pogba mógłby ponownie pojawić się na boisku i to już za kilka tygodni. Jak donosi "Corriere dello Sport", dość nietypową ofertę złożyli mu Rosjanie i wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Zaproponowali mu grę w Media Football League, a więc rozgrywkach powstałych w 2022 roku. Występują w nich nie tylko zawodowi piłkarze, ale i aktorzy, influencerzy czy piosenkarze.

Informacje te potwierdził Artjom Chatjaturjan, dyrektor sportowy Broke Boys, a więc drużyny, która to złożyła ofertę Pogbie. - Może to wydawać się dla niektórych żartem, ale skontaktowaliśmy się z nim. Jak na razie grzecznie odmówił. Jest w nieciekawej sytuacji, jest zdesperowany i potrzebuje czasu, by zaakceptować fakt, że nie będzie mógł grać jeszcze bardzo długo, mimo że jest jednym z najlepszych w tym fachu na świecie - ujawnił działacz w rozmowie z włoskimi mediami.

Zaskakująca wysokość pensji. Tyle Pogba mógłby zarobić w Rosji

Nieco więcej informacji na temat oferty przedstawił portal kurir.rs. Rosyjski klub miał rzekomo obiecać Francuzowi zaledwie 1500 euro pensji za miesiąc gry. Patrząc na to, ile Pogba zarabiał w Juventusie - osiem milionów euro rocznie - to są to dość śmieszne pieniądze. Teraz jednak nie może liczyć na tak hojne wynagrodzenie. Od czasu zawieszenia włoski klub drastycznie obciął jego zarobki - otrzymuje tylko dwa tysiące euro miesięcznie, choć to i tak więcej niż oferują mu Rosjanie.

Transfer na wschód wydaje się jednak małoprawdopodobny. Tym bardziej że Pogba wciąż pozostaje zawodnikiem Juventusu. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku, choć niewykluczone, że klub zdecyduje się rozwiązać ją wcześniej.