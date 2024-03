Reprezentant Polski zniszczył sobie życie przez alkohol. Niewiarygodne, jak teraz mieszka

Tadeusz Błachno w latach 70. grał w Widzewie Łódź razem ze Zbigniewem Bońkiem. Uchodził za jednego z najbardziej walecznych piłkarzy polskiej ligi, a 1978 r. rozegrał dwa mecze w barwach reprezentacji Polski z Finlandią i Islandią. Aż trudno uwierzyć, że po zakończeniu kariery jego losy potoczyły się aż tak tragicznie.

Tak mieszka były reprezentant Polski. Rozkręcił kaloryfer, by sprzedać na złom

Jak opisał "Przegląd Sportowy", 71-latek dziś mieszka w niewielkim domku w rodzinnej Skale. Po jego posesji walają się śmieci, a w środku czuć potężny fetor. Sam były reprezentant Polski całe dnie spędza na piciu alkoholu. Jego znajomi wspominają zaś, że gdy nie miał pieniędzy, rozkręcił kaloryfer i sprzedał go na złom.

Jak Błachno doprowadził się do takiego stanu? Problemy z alkoholem miały zacząć się jeszcze w trakcie piłkarskiej kariery. - Piliśmy w parku, zaczęliśmy śpiewać, przyjechała milicja. Ja się ich nie bałem, zaczęła się kłótnia. Doszło do szarpaniny, zabrali mnie na izbę wytrzeźwień. Jak dyrektor izby mnie zobaczył, to zaczął krzyczeć: "Kogoście tutaj przywieźli?!". Rano trener Jezierski dowiedział się, gdzie wylądowałem. Straszną awanturę zrobił. Na całą Łódź! - wspominał były pomocnik w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Cała sytuacja miała miejsce tuż przed meczem z Legią w sezonie 1975/76.

Tadeusz Błachno stracił wszystko. "Pół wsi balowało za moje"

Najsilniej wpłynęła na niego jednak osobista tragedia. W latach 90. już po zakończeniu kariery musiał zamknąć prowadzoną przez siebie wytwórnię wody gazowanej, a niedługo później w wieku 39 lat stracił nogę. - To był przypadek. Działo się to na Placu Centralnym w Nowej Hucie, jechałem do cementowni. Patrzę, tramwaj jest ode mnie 40 m, ale tam jest ruch okrężny, więc miałem szansę zdążyć. Wszedłem na torowisko, tramwaj zahaczył mnie za lewą nogę, obróciło mnie i wpadłem pod koła. Ciach, nie ma całej prawej nogi - opowiedział.

To właśnie wtedy uzależnienie od alkoholu się nasiliło. Błachno notorycznie się upijał, rozstał z żoną, po czym stracił niemal cały majątek. - Brak nogi to duże obciążenie. I fizyczne, i psychiczne. Nie poradziłem sobie z tym. Zaczął pojawiać się alkohol. I to często. Była kasa, to przyjaciele też byli. Sponsor nad sponsorami, pół wsi balowało za moje. Z czasem kolegów ubywało, bo było coraz mniej pieniędzy. Samo życie. Ale stało się i co mam zrobić? - podsumował.