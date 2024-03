Kolega Lewandowskiego z Barcelony niespodziewanie wypalił o Zielińskim. "Lubię go, ale..."

FC Barcelona wraca do formy po niezbyt udanym okresie. Pod koniec stycznia odpadła przecież z Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao, a nieco wcześniej przegrała z Realem Madryt mecz o Superpuchar Hiszpanii. Ponadto poniosła bolesne porażki w lidze z Gironą (2:4) oraz Villarrealem (3:5), po której trener Xavi nie wytrzymał i zakomunikował, że po sezonie żegna się z zespołem. Ma jednak jeszcze szansę, aby powalczyć o triumf w Lidze Mistrzów.

Joao Cancelo wymieniał mocne strony SSC Napoli. I nagle wspomniał o Zielińskim

Nie tak dawno dziennikarze hiszpańskiego "Mundo Deportivo" rozpisali się nt. wtorkowego starcia z SSC Napoli. Nie mają wątpliwości, że kluczowy w tym meczu będzie Robert Lewandowski, który musi pomóc "uciec z żałoby". "Nie może go zabraknąć. Jeśli nie zagra na wysokim poziomie, rywale będą mieli duże szanse na awans" - czytamy.

Obecny sezon nie jest łatwy dla FC Barcelony, której realnie pozostała już tylko walka o Ligę Mistrzów. Jej obrońca Joao Cancelo zauważył, że w podobnej sytuacji jest również SSC Napoli. Tym samym waga najbliższego starcia jest niezwykle wysoka. - Drużyna miała wzloty i upadki przez cały sezon. Trudno wyjaśnić tę sytuację, ale piłka nożna zawsze daje szansę na odkupienie. I takim byłoby zwycięstwo nad Napoli - wyjaśnił w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Portugalczyk zdradził również mocne i słabe strony włoskiego rywala. Nie zgadza się z tym, że jego jedyną "bronią" są napastnicy Chwicza Kwaracchelia oraz Victor Osimhen. - A co z Matteo Politano? To wyjątkowy piłkarz. W pierwszym meczu Osimhen miał pół szansy, a mimo to trafił do siatki. Jest jednym z najlepszych napastników na świecie - wyjaśnił.

Dodatkowo nieoczekiwanie wspomniał również o Piotrze Zielińskim. - Lubię go, ale nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów. Spotkałem się z nim w meczu z Portugalią i to świetny zawodnik - ocenił klubowy kolega Roberta Lewandowskiego. Wyróżnił też słowackiego pomocnika Stanislava Lobotkę.

Na koniec został zapytany o jednego z liderów FC Barcelony Lamine Yamala. - To niesamowity piłkarz. Gra w FC Barcelonie w wieku 16 lat, nie każdy tak może. Ma wyjątkowy talent, ale w piłce nożnej to nie wystarczy. Potrzebujesz mieć odpowiednie nastawienie, a widzę, że on takie ma. Czeka go wspaniała przyszłość, jeśli pozostanie skupiony na celu, a otaczający go ludzie pomogą mu twardo stąpać po ziemi - podsumował.

Spotkanie FC Barcelona - SSC Napoli odbędzie się już we wtorek 12 marca, a rozpocznie się o godz. 21:00.