Przedziwna decyzja ws. Messiego. Z trybun oglądał najgorsze pudło w historii [WIDEO]

Inter Miami bardzo dobrze rozpoczął obecne rozgrywki MLS. Najpierw pokonał Real Salt Lake (2:0), następnie zremisował na wyjeździe z LA Galaxy (1:1), a ostatnio rozbił u siebie Orlando City aż 5:0. Mało tego. W piątek, mimo że przegrywał już 0:2 w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Mistrzów Concacaf z Nasville SC, to udało mu się ostatecznie doprowadzić do remisu. Bohaterem spotkania został nie kto inny jak Leo Messi.

Messi mógł jedynie łapać się za głowę. Inter Miami przegrał u siebie z Montreal CF

Argentyńczyk doskonale rozpoczął sezon, ponieważ w czterech dotychczasowy meczach cztery razy trafił do siatki rywala, a ponadto zaliczył asystę. Wydawało się zatem, że w niedzielnym starciu z CF Montreal uda mu się poprawić statystyki. Nie miał jednak do tego możliwości, gdyż niespodziewanie nie został powołany do kadry meczowej. Portal Miami Herald podał, że nie chodziło jednak o żadną kontuzję, a jedynie obawy o nią.

36-latek rozegrał wszystkie mecze na początku sezonu, dlatego sztab postanowił dać mu odpocząć, zwłaszcza że w czwartek zespół czeka rewanżowy mecz Pucharu Mistrzów. Asystent trenera Javi Morales zdradził, że decyzja została podjęta po konsultacji z piłkarzem, który zaakceptował polecenia sztabu. Gdyby tego było mało, to na ławce rezerwowych spotkanie zaczęli Sergio Busquets oraz Luis Suarez - inne wielkie gwiazdy Interu.

Będąc zatem na trybunach Messi oglądał niedzielne starcie z CF Montreal. Rozpoczęło się ono znakomicie dla gości, ponieważ w 13. minucie do siatki trafił Fernando Alvarez. Dosłownie minutę wcześniej fatalnego błędu bramkarza nie wykorzystał za to Matias Coccaro. To było z pewnością jedno z nieprawdopodobnych "pudeł" w ostatnich latach.

Inter próbował, atakował i w końcu na niespełna 20 minut do końca meczu doprowadził do wyrównania. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ cztery minuty po golu Campany na prowadzenie gości wyprowadził Coccaro. Montreal poszedł za ciosem i w 78. minucie po raz trzeci pokonał bramkarza, a zrobił to konkretnie Ibrahim Sunusi. I choć dwie minuty później kontaktową bramkę zdobył Jordi Alba, to nie udało się wywalczyć choćby punktu.

Nie można jednak powiedzieć, że gospodarze nie mieli do tego okazji. W doliczonym czasie gry 22-letni napastnik Shanyder Borgelin mógł dwukrotnie umieścić piłkę w siatce. Najpierw, próbując uderzenia głową, nie trafił w piłkę, a następnie z najbliższej odległości fatalnie przestrzelił nad poprzeczką.

Po czterech rozegranych meczach MLS Inter Miami jest liderem tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. Pozostałe drużyny mają jednak jeden mecz mniej, dlatego najprawdopodobniej dojdzie do roszad na szczycie.

Poniżej skrót całego meczu Inter Miami - Montreal CF: