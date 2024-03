Sakiewicz stracił posadę. Prawdziwa rewolucja

Tomasz Sakiewicz to publicysta i dziennikarz mocno powiązany z obozem Zjednoczonej Prawicy. Jego pismo i telewizja wykazywały ogromną przychylność poprzedniej władzy, za co ówczesna władza hojnie go dotowała. Dziś Telewizja Republika zatrudnia byłe gwiazdy TVP, które przez lata szerzyły pisowską propagandę.

Wielkie zmiany w komisji PZPN

Sakiewicz był jednym z kilkunastu członków Komisji PZPN ds. mediów i komunikacji, których powołano w październiku 2021 r. Członkiem komisji był także Szymon Sikorski, szef współpracującej agencji Publicon, wokół której narosło sporo wątpliwości i kontrowersji odnośnie jej działalności.

O usunięcie Sakiewicza ze składu komisji apelował w styczniu tego roku Zbigniew Boniek. "Wygumkujcie szybko, bo wstyd jak cholera" - napisał na Twitterze.

Po prawie dwóch i pół roku nastąpiła ogromna zmiana w składzie komisji. Zniknęło z niej kilkanaście osób. Nie będzie w niej już ani Sakiewicza, ani Sikorskiego. Na obradach komisji zabraknie również Marka Szkolnikowskiego, który po odejściu z TVP Sport znalazł się poza światem sportowych mediów.

Na liście odsuniętych członków komisji są także: Łukasz Korus, Paweł Bobyk, Leszek Cieśla, Maciej Hutyra, Joanna Pawlak, Adam Nowe, Anna Sobota, Michał Lisiecki, Małgorzata Węgierek, Krzysztof Kropielnicki, Marcin Biegluk i Robert Malinowski.

Skład komisji został przebudowany, a jej nowymi członkami zostali w sporej części popularni dziennikarze sportowi. Wśród nich jest dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. Funkcję przewodniczącego komisji przejął Tomasz Kozłowski, od lata minionego roku dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN, a od grudnia także rzecznik związku. Sekretarzem komisji będzie z kolei Paweł Drażba.

Na liście członków znajdują się dziś: Bożydar Iwanow, Paweł Wołosik, Przemysław Pawlak, Krzysztof Marciniak, Wojciech Górski, Dariusz Dobek, Dominik Wardzichowski, Tomasz Kowalczyk, Paweł Mogielnicki, Dominik Mucha, Bartosz Wiśniewski, Emil Wojda, Danuta Drabik-Martowicz, Agnieszka Matuszewska i Łukasz Pado.

Komisja PZPN ds. mediów i komunikacji w teorii ma odpowiadać za to, jak prezentuje się polityka medialna i marketingowa PZPN. Od momentu powołania zebrała się zaledwie dwa razy, buduje więc bardziej aspekt wizerunkowy.

"Członkowie Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością. Przy wykonywaniu swoich funkcji powinny zachować uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Związku" – czytamy w statucie komisji.