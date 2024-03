Niespełniony polski talent już się z tym nie kryje. Odrzucił ofertę życia

30-letni Jarosław Jach w przeszłości był uważany za wielki talent. Crystal Palace kupiło go w 2018 roku za blisko trzy mln euro z Zagłębia Lubin. Jednak jego kariera nie potoczyła się zgodnie z planem i po wielu wypożyczeniach wrócił na stałe do Polski. Teraz Jach ujawnił w rozmowie z "TVP Sport", że odrzucił propozycję dołączenia do klubu z Arabii Saudyjskiej. Wyjaśnił powody tej decyzji.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl