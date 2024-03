Niespodziewane wiadomości. Dzieje się. To byłoby kapitalne dla Kiwiora

- 28. kolejka Premier League została wygrana przez Arsenal - mówił metaforycznie po meczu Liverpool - Manchester City Andrzej Twarowski z Viaplay. Wszystko przez to, że hitowe starcie zakończyło się remisem 1:1, z czego szczególnie może być zadowolony Arsenal. Dzięki temu, że drużyny Kloppa i Guardioli podzieliły się punktami, zespół Artety przejął na dobre fotel lidera Premier League. Być może w tym sezonie Arsenalowi po 20 latach uda się sięgnąć po krajowe mistrzostwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Dwa kluby chcą gwiazdę Arsenalu. Kwior może zacierać ręce

W ostatnim meczu Arsenal po ciężkim starciu pokonał u siebie Brentford 2:1. Świetne spotkanie rozegrał Ben White, który zanotował dwie asysty - najpierw do Declana Rice'a, a potem do Kaia Havertza. W pierwszym składzie kolejny raz pojawił się też Jakub Kiwior. Był to siódmy mecz z rzędu, w którym 19-krotny reprezentant Polski wyszedł na murawę od pierwszej minuty.

W 79. minucie spotkania z Brentford Kiwior został zmieniony, a w jego miejsce pojawił się Ołeksandr Zinchenko. Ukrainiec wraca po kontuzji łydki, której nabawił się kilka tygodni temu. Z ostatnich informacji przekazanych przez portal Football Transfers wynika, że Zinchenko znalazł się na listach życzeń Newcastle United oraz Bayernu Monachium. Angielska drużyna chce po prostu wzmocnić lewą stronę, natomiast mistrzowie Niemiec już teraz szukają następcy dla Alphonso Daviesa, który łączony jest z transferem do Realu Madryt.

Oprócz wspomnianej kontuzji Ołeksandr Zinchenko w tym sezonie przeżywał wahania formy, szczególnie pod względem fizyczności i gry w defensywie. Wszystko to sprawia, że jego przyszłość na Emirates Stadium stanęła pod znakiem zapytania. Zdaniem wspomnianego źródła Arsenal wycenił już swojego piłkarza na kwotę 45 milionów euro. Nie należy jednak zapominać, że Ukrainiec jest niezwykle ważnym zawodnikiem Arsenalu w kontekście gry w ofensywie. Z lewej obrony 27-latek w fazach posiadania piłki staje się dodatkowym środkowym pomocnikiem, czego na ten moment nie daje, chociażby Jakub Kiwior.

Tak czy inaczej, Polak z pewnością byłby zadowolony, gdyby Zinchenko odszedł z klubu. Wówczas 23-latek miałby jeszcze większe szanse na występy w pierwszym składzie. "Będący w dobrej formie Jakub Kiwior pokazuje teraz, że nie tylko staje się bardzo ważnym członkiem drużyny Mikela Artety walczącej o tytuł, ale także powoli zmienia się w bardzo zdolnego lewego obrońcę" - pisze Football Transfers.

Inną sprawą jest powrót Jurriena Timbera. Przypomnijmy, Holender został kupiony w ostatnim letnim oknie transferowym przez Arsenal za aż 40 milionów euro z Ajaksu. Timber już w pierwszej kolejce w meczu z Nottingham Forrest zerwał więzadła krzyżowe, jednak jeśli wróci do optymalnej dyspozycji, może wygryźć Kiwiora ze składu.

W aktualnym sezonie Kiwior wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.