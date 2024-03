Reprezentant Polski zachwyca skutecznością, a nawet nie jest napastnikiem! Co za forma!

Po kompromitujących eliminacjach ostatnią szansą reprezentacji Polski na awans do mistrzostw Europy pozostają baraże. W nich nasza kadra najpierw zagra z Estonią, a jeśli wygra, cztery dni później zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia-Finlandia. Obecnie Michał Probierz głowi się nad powołaniami, które poznamy za kilka dni.

Jakub Piotrowski z kolejną bramką. Co za skuteczność!

Na ten moment wydaje się, że największe problemy reprezentacja Polski może mieć ze skompletowaniem środka pola. Piotr Zieliński jest w kiepskiej formie, Jakub Moder dopiero wraca po kontuzji, a Bartosz Slisz aklimatyzuje się po transferze z Legii Warszawa do amerykańskiej Atlanty. Niewykluczone, że jednym z pomocników na marcowe mecze znów będzie Jakub Piotrowski.

Kapitan bułgarskiego Łudogorca Razgrad w ostatnim czasie jest w fenomenalnej formie. W ostatnim meczu 24. kolejki tamtejszej ekstraklasy przeciwko Botewowi Płowdiw 26-latek w 27. minucie wpisał się na listę strzelców. Była to jego druga bramka z rzędu w ligowych rozgrywkach. Wcześniej Piotrowski strzelił gola w spotkaniu z CSKA 1948 Sofia. Oba te starcia kończyły się wynikiem 2:0 dla Łudogorca.

Jak na środkowego pomocnika, forma Piotrowskiego naprawdę może robić wrażenie. Michał Probierz z pewnością jest zadowolony z dyspozycji swojego zawodnika. Jakub Piotrowski w 2018 roku przeniósł się z Pogoni Szczecin do belgijskiego KRC Genk za dwa miliony euro. Stamtąd dwa lata później wykupiła do Fortuna Dusseldorf, a w lipcu 2022 roku piłkarz za kwotę 1,3 miliona euro trafił do Łudogorca Razgrad.

Dodając bramkę z Cherno More, którą Piotrowski strzelił 19 lutego, 27-latek w ostatnich trzech tygodniach jest jednym z najskuteczniejszych polskich piłkarzy. Co ciekawe, od tego dnia sam Robert Lewandowski tylko raz trafił do siatki - w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Napoli. W ostatnich trzech meczach kapitan reprezentacji Polski nie zdobywał bramek.

W obecnym sezonie kapitan bułgarskiej drużyny rozegrał łącznie 38 spotkań, w których strzelił aż 14 bramek i zanotował trzy asysty. Łudogorec z 54. punktami jest liderem w tabeli.