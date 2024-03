Lewandowski czy Kane? Boniek nie zostawił złudzeń

41 goli w 29 meczach - właśnie tyle razy trafiał do siatki Robert Lewandowski w sezonie 2020/21, gdy pobił blisko 50-letni rekord Gerda Muellera. Wydawało się, że wynik polskiego napastnika utrzyma się przez wiele lat. To jednak może się zmienić za sprawą Harry'ego Kane'a. Anglik notuje wybitny debiutancki sezon w Bundeslidze.

Boniek porównał Kane'a i Lewandowskiego. "Jest troszeczkę inny"

We wczorajszym meczu z Mainz (8:1) Kane strzelił hat-tricka. Czwartego w tym sezonie. Taka sztuka w debiutanckim sezonie nie udała się wcześniej żadnemu piłkarzowi grającemu w Bundeslidze. Było to dla niego 30 trafienie w tych rozgrywkach. Biorąc pod uwagę, że Bayern zagra jeszcze dziewięć meczów w tym sezonie, to szanse na to, że pobije rekord Roberta Lewandowskiego, wydają się całkiem duże.

Nic dziwnego, że obaj napastnicy są często porównywani. Teraz Lewandowskiego i Kane'a zestawił Zbigniew Boniek w programie portalu Meczyki.pl na YouTube.

- Uważam, że Robert jest typową "dziewiątką". On może grać tylko i wyłącznie na "dziewiątce" i kiedy jest w formie, to jest wspaniały. Natomiast widzę, że Kane czasem schodzi na lewą i prawą stronę. Nie jest nastawiony tylko na realizację, ale gra też w innych strefach boiska. Jest troszeczkę inny. Dla mnie Robert jest wspaniałym napastnikiem zero-jedynkowym. Najlepszym realizatorem, potrafi wspaniale strzelać. Płaczą na niego czasem ci Hiszpanie, ale jego liczby są nieprawdopodobne. Jakbym miał swoją drużynę, to chciałbym mieć ich obydwu - stwierdził były prezes PZPN.

Jednak w obecnym sezonie różnica pomiędzy wpływem obydwu zawodników na ofensywę swoich drużyn jest zauważalna. Harry Kane do 30 goli w Bundeslidze dołożył też osiem asyst, zanotował też sześć trafień i trzy asysty w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski w tym sezonie radzi sobie dużo gorzej - choć ostatnio miał lepszy okres - na razie ma 12 bramek i sześć asyst w La Liga i po dwa gole w innych rozgrywkach - Lidze Mistrzów, Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.