Tego w piłce nożnej jeszcze nie było! "Historyczna chwila" [WIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas sobotniego meczu w lidze portugalskiej pomiędzy Rio Ave a Sportingiem Braga. W 64. minucie napastnik gości Simon Banza trafił do bramki po uderzeniu przewrotką. I choć pierwotnie bramka została uznana, to po analizie systemu VAR prowadzący mecz Fabio Verissimo odgwizdał spalonego. Po raz pierwszy w historii tuż po podjętej decyzji arbiter musiał publicznie wyjaśnić ją kibicom na stadionie.

