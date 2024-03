Najgorzej wykonany karny w historii? Tylko zobacz, co się stało! [WIDEO]

Stare piłkarskie porzekadło mówi, że nie ma obronionych rzutów karnych. Są za to źle strzelone. Powiedzieć jednak, że rzut karny w lidze japońskiej był źle strzelony, to nic nie powiedzieć. Próba Yuyi Osako z jedenastu metrów śmiało może kandydować do miana najgorzej wykonanego karnego ostatnich lat. Trudno uwierzyć w to, co zrobił doświadczony Japończyk.

4 screen - https://twitter.com/JInsiderBR/status/1766457432518119727 Otwórz galerię Na Gazeta.pl