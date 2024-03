Media: Barcelona chce piłkarza Bayernu. Lewandowski się zdziwi

Wielu fanów zdziwiło się, kiedy Barcelona ogłosiła wyjściowy skład na piątkowy mecz z Mallorcą. W jedenastce zabrakło Roberta Lewandowskiego, którego Xavi oszczędza m.in. na rewanżowy mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli. Polak wszedł w drugiej połowie i zaliczył asystę przy kapitalnym golu Yamala. - Porównywanie go (Yamala - red.) do Messiego nikomu nie służy. Każdy, kto był porównywany do Messiego, znikał. To nie najlepszy pomysł, żebyśmy go z nim porównywali. To prawda, że są momenty... jest lewonożny, schodzi do środka i strzela w górny róg. Wydaje się, że oglądając go, mamy przebłyski z Messiego. Lepiej go nie porównywać. Messi to najlepszy piłkarz w historii - apelował trener Barcelony.

Barcelona chce ściągnąć napastnika Bayernu. Lewandowski nie będzie zachwycony

Klub Joana Laporty nadal zmaga się z problemami finansowymi, przez co prezes na każdym kroku chce oszczędzać pieniądze. Z tego powodu w ostatnim czasie do Barcelony trafia wielu piłkarzy, którym kończą się kontrakty lub ściąga się ich na zasadzie wypożyczenia. Kilka dni temu niemiecki "Bild" przekazał, że mistrzowie Hiszpanii przyglądają się sytuacji Erica Maxima Choupo-Motinga, któremu umowa z Bayernem wygasa wraz z końcem czerwca tego roku.

Teraz plotki o ściągnięciu Kameruńczyka potwierdzają kolejne źródła. FC Barcelona będzie chciała za darmo podpisać kontrakt z 34-letnim napastnikiem. Jeśli Choupo-Moting faktycznie trafiłby do drużyny, mógłby ponownie pełnić rolę zmiennika Lewandowskiego, tak jak przed laty miało to miejsce w Bayernie Monachium. Mało prawdopodobne jest, aby piłkarz mistrzów Niemiec wygryzł Polaka z pierwszego składu.

Opcją podpisania Choupo-Motinga bez wpłacania klauzuli odstępnego zainteresowane są także kluby z Premier League, Serie A oraz Saudi Professional League. Robert Lewandowski i 34-letni Kameruńczyk występowali ze sobą w Bayernie w latach 2020-2022. W obecnym sezonie Eric Choupo-Moting rozegrał w drużynie Thomasa Tuchela 27 meczów, w których strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę.

Obecnie 73-krotny reprezentant Kamerunu jest zmiennikiem Harry’ego Kane'a. Najlepszy okres w Bayernie Choupo-Moting przeżył w zeszłym sezonie, kiedy to Bayern po erze Lewandowskiego nie miał klasowej "dziewiątki", przez co 34-latek rozegrał aż 30 meczów. Strzelił wtedy aż 17 goli. Wcześniej występował m.in. w PSG czy Stoke City.