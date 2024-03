Sensacyjny transfer! Były piłkarz Bayernu trafił do polskiej okręgówki

Paulo Durco to brazylijski piłkarz, który posiada również obywatelstwo Łotwy. Przyszedł na świat 15 maja 2004 roku. 19-latek występuje na skrzydle. W sezonie 2022/2023 był zawodnikiem zespołów młodzieżowych Bayernu Monachium. W rundzie jesiennej grał w bułgarskim zespole Botev Novi Pazar (IV liga). Jakiś czas temu niespodziewanie przyjechał do Polski i wzmocnił szyki jednego z klubów występujących w "okręgówce".

Hitowy transfer Polonii Bystrzyca Kłodzka. Były piłkarz Bayernu Monachium pokaże się w polskiej "okręgówce"

Chodzi Polonię Bystrzyca Kłodzką. Zespół grający w klasie okręgowej Wałbrzych za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie poinformował o transferze. "Piątym wzmocnieniem Naszej drużyny w trakcie przerwy zimowej jest Brazylijczyk, który posiada również obywatelstwo Łotwy - Paulo Durço. (...) Bardzo liczymy na tego zawodnika w rundzie rewanżowej. Mamy nadzieję, że zwiększy on naszą siłę rażenia pod bramką rywala" - czytamy w komunikacie.

"Paulo to zawodnik ofensywny mogący występować na prawym lub lewym skrzydle. Późno do nas dołączył i ma trochę zaległości ale z treningu na trening wygląda coraz lepiej. Ma duży potencjał, myślę że to pokaże w lidze i będzie dla nas dużym wzmocnieniem" - dodał trener Polonii Bystrzyca Kłodzko, Łukasz Błądek.

Oprócz byłego piłkarz Bayernu Monachium, Polonia Bystrzyca Kłodzka pozyskała Ukraińca Romana Łytwynenko, Brazylijczyka Igora Bottamediego, Mateusza Gabrysia oraz wracający z wypożyczenia Mateusza Palkę.

Polonia Bystrzyca Kłodzka gra obecnie w klasie okręgowej Wałbrzych. Po rundzie jesiennej w 16-zespołowej lidze zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 12 punktów i traci aż 22 punktów do pierwszej Bielawianki Bielawa. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Polonia rozegra na wyjeździe ze Skałki Stolec w sobotę 16 marca o godzinie 15:00.