Kasperczyk grzmi ws. reprezentacji Polski. "Pos**li się do majtek"

2:3 - takim wynikiem zakończyło się zeszłoroczne spotkanie reprezentacji Polski przeciwko Mołdawii w eliminacjach do mistrzostw Europy. Potem była porażka z Albanią czy remis z Czechami, co sprawiło, że ostatecznie kadra o turniej musi walczyć w barażach. W czwartek 21 marca zespół prowadzony przez Michała Probierza zagra z Estonią, a w przypadku zwycięstwa na wyjeździe zmierzy się z Walią lub Finlandią.

Kasperczak ocenił szanse na awans. Jest źle. "Przecież to niedopuszczalne"

W ostatnim wywiadzie dla "Super Expressu" o reprezentacji Polski wypowiedział się Henryk Kasperczak. Były selekcjoner Tunezji czy Mali nie zostawił na naszej kadrze suchej nitki, wracając do wspomnianego blamażu z czerwca 2023 roku. Przed barażami 77-latek nie jest zbyt optymistycznie nastawiony. - Trudno być optymistą, skoro przegraliśmy eliminacje w najsłabszej grupie. Jakbym miał powiedzieć wprost, to nasi piłkarze w drugiej połowie meczu w Mołdawii pos***li się do majtek. Wystraszyli się Mołdawii, przecież to niedopuszczalne, jeśli drużyna ma jakieś ambicje. Z piłkarzami, których mamy, wstyd przegrywać z Mołdawią - stwierdził wprost.

Kasperczak przyznał także, że reprezentacja Polski nie posiada wielu jakościowych piłkarzy oprócz wyjątków, jakimi są chociażby Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Według zasłużonego trenera Probierz nie ma zbyt wielu alternatyw w przypadku kontuzji kluczowych zawodników. - Obserwuję to co się dzieje i śledzę media. Zastanawiamy się i modlimy, żeby komuś z piłkarzy nic się nie stało. Mamy jedenastu zawodników do grania, a jak komu coś dolega, to robi się problem. Nie na tym rzecz polega, bo powinniśmy mieć więcej piłkarzy z jakością - dodał były selekcjoner.

Henryk Kasperczak wyróżnił m.in. Przemysława Frankowskiego oraz Kamila Grosickiego, domagając się piłkarza Pogoni Szczecin w pierwszym składzie na marcowe baraże. - Przecież on nie zapomniał grać w piłkę. Michał Probierz daje mu grać jakieś 20 minut w końcówce meczu. Ja bym na takiego chłopaka postawił od początku. Oglądam ligę i widzę, że w Pogoni gra co tydzień po 90 minut, więc nie ma co się obawiać, że nie wytrzyma. Ma duże doświadczenie, bo dużo przeżył w reprezentacji i należy do grona piłkarzy, którzy dawali nam satysfakcję - przyznał rozmówca "Super Expressu".