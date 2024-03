Niesamowity rekord Ronaldo może zostać pobity. Weteran jest o krok

Pepe Reina karierę rozpoczynał jeszcze w poprzednim stuleciu, grał przez lata w Liverpoolu, ale nie potrafi skończyć z futbolem - w wywiadach przyznaje, że boi się pustki, która może nastąpić, gdy zdecyduje się zakończyć karierę. Obecnie Hiszpan występuje w Villarrealu, do którego wrócił w 2022 roku.

Reina pobije rekord Cristiano Ronaldo? Brakuje mu tylko kilku spotkań

W tym sezonie bramkarz zagrał tylko 11 spotkań - aż siedem z nich w Lidze Europy. W ostatni czwartek bronił bramki Villarrealu w meczu z Olympique Marsylia. I okazuje się, że był to jego 192. występ w rozgrywkach UEFA. Tym samym Reina jest o krok od dogonienia Cristiano Ronaldo, który we wszystkich pucharach europejskiej federacji rozegrał aż 197 spotkań.

Na drodze Hiszpana do pobicia tego rekordu stoi jednak kilka przeszkód - tą podstawową jest oczywiście wiek. W sierpniu bramkarz będzie obchodził 42. urodziny, a mało kto - nawet golkiperzy - gra tak długo na najwyższym poziomie. Nie ma też pewności, że przedłuży wygasający w czerwcu kontrakt, choć on sam chce dalej grać w piłkę.

Wygasająca umowa nie byłaby przeszkodą, gdyby Villarreal w tym sezonie zagrał w finale Ligi Europy. Zakładając, że Pepe Reina wystąpiłby we wszystkich pozostałych spotkaniach, to uzbierałby jeszcze sześć meczów - czyli akurat o jeden więcej niż Cristiano Ronaldo. Na to szanse wydają się jednak minimalne, bo Villarreal pierwsze spotkanie z Olympique Marsylia przegrał aż 0:4. Najpewniej więc Hiszpan zakończy obecny sezon, mając 193 rozegrane mecze w rozgrywkach UEFA.

Jednak właśnie ten mało realistyczny scenariusz jest chyba najlepszym, na co może liczyć Pepe Reina. Nawet jeżeli przedłuży umowę z Villarrealem, to szanse tej drużyny na awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie są już minimalne. Jego klub odpadł już z Pucharu Króla, a w lidze zajmuje dopiero 12. miejsce. A to oznacza, że kolejną szansę na grę w europejskich pucharach - przynajmniej w barwach tej drużyny - miałby najwcześniej dopiero w sezonie 2025/26.