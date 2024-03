Tomaszewski znów uderza w PZPN. Tym razem poszło o Probierza. "Czeski film"

Reprezentacja Polski ma za sobą katastrofalne eliminacje do mistrzostw Europy, ale wciąż ma szansę pojechać na turniej finałowy. Żeby tak się stało, to Biało-Czerwoni muszą pokonać 21 marca Estonię, a 26 marca, na wyjeździe, zwycięzcę meczu Walia - Finlandia.

PZPN i Probierz ukrywają powołania. Tomaszewski jest wściekły. "Czeski film"

Wciąż nie wiadomo, komu w tych meczach szansę da Michał Probierz. Normalnie już przed ogłoszeniem ostatecznej kadry byłaby znana szeroka lista nazwisk. Okazało się jednak, że selekcjoner i PZPN postanowili ją utajnić, więc powołania na decydujące o awansie spotkania poznamy dopiero 14 marca - na tydzień przed meczem z Estonią. Tomaszewski już tydzień temu nazywał to skandalem. - To jest idiotyzm i skandal. Przed kim coś ukrywacie? Ludzie kochani! Przed dwunastym zawodnikiem, który ma was dopingować? U nas tajemnica goni tajemnicę - mówił.

Teraz Tomaszewski ponownie poruszył ten temat w rozmowie z "Super Expressem".

- PZPN niestety nie wyciąga wniosków i w dalszym ciągu jest tam gra pod tytułem "W co się gra - nikt nie wie". PZPN podał, że wysłał listę do UEFA. Jaką listę?! Czyli co - UEFA wie, a my - 12. zawodnik nie wiemy?! I okazuje się, że pewnie nigdzie nie wysłali tej listy. Nie wiemy, jaki jest limit zawodników, którzy mogą jechać na zgrupowanie… Czeski film, nikt nic nie wie i PZPN w dalszym ciągu gra taką piłkę fałszywą - legendarny bramkarz nie ukrywał rozgoryczenia.

A co może chcieć ukryć selekcjoner Michał Probierz? TVP Sport wskazuje na to, że może dojść do kilku niespodzianek. Tuż przed ogłoszeniem powołań szkoleniowiec zobaczy najpewniej dwa mecze polskiej ekstraklasy. Chodzi o spotkania Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław i Widzew Łódź - Legia Warszawa.

Mecz Polska - Estonia odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają, to 26 marca zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia.