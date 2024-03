Piłkarz stracił rozum. Obrzydliwe zachowanie. Władze ligi były bezlitosne [WIDEO]

Oprócz bezmyślnych fauli, obelg czy przepychanek, czasami zawodnikom przegrywającej drużyny "odcina prąd", przez co dopuszczają się nawet splunięcia w stronę przeciwnika. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Bundeslidze, kiedy to Marcus Thuram cztery lata temu w meczu przeciwko Hoffenheim napluł rywalowi w twarz. Ostatnio podobnie zachował się Mathias Normann z saudyjskiego zespołu Al-Raed.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Tyle płaci się za bezmyślność. Władze ligi bezlitosne dla Normanna

W czwartek w 22. kolejce Saudi Professional League klub Norwega zmierzył się u siebie z Al-Feiha. Bramki zaczęły padać dopiero w drugiej połowie. W 50. minucie goście otworzyli wynik spotkania, jednak pięć minut później piłkarze Al-Raed doprowadzili do wyrównania. Wydawało się, że starcie nadal jest otwarte i żadna z drużyn nie dominuje nad rywalami do tego stopnia, żeby na murawie rozpętała się wojna.

Tymczasem w 62. minucie wspomniany Mathias Normann popatrzył wymownie na Abdelhamida Sabiriego, po czym splunął w kierunku napastnika. Sędzia był bezlitosny. 27-latek od razu wyleciał z boiska z czerwoną kartką, osłabiając zespół. Nieco ponad dziesięć minut później grające w dziesiątkę Al-Raed straciło bramkę na 1:2. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Nie dość, że Normann dostał czerwoną kartkę i przyczynił się do porażki swojej drużyny, to jego haniebnym zachowaniem postanowiły się zająć władze ligi. Kilka dni po kontrowersyjnym incydencie Norweg został ukarany przez Saudi Professional League grzywną finansową w wysokości 15 tys. euro, czyli niemal 65. tys. złotych.

Mathias Normann trafił do drużyny Al-Raed w sierpniu zeszłego roku, przechodząc z rosyjskiego Rostova za trzy miliony euro. 12-krotny reprezentant Norwegii do tej pory rozegrał w saudyjskim zespole 12 spotkań, jednak ani razu nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Co ciekawe, 27-latek jest najdrożej kupionym piłkarzem w historii klubu. Obecnie Al-Raed z 23 punktami na koncie zajmuje 14. miejsce w tabeli, walcząc o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej.