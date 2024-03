PZP reaguje na szokujący skandal w polskim klubie

Polski Związek Piłki Nożnej postanowił odwołać Dariusza Maleszewskiego z Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. Wobec niego Komisja Dyscyplinarna wszczęła odrębne postępowanie. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej odwołał go z Komisji Piłkarstwa Kobiecego.

Polski Związek Piłkarzy reaguje ws. Stomilanek Olsztyn

Niewypłacane pensje, niejasne kary, poniżanie piłkarek z zagranicy, konflikty z Polkami, presja, sprawy sądowe w PZPN, a do tego obyczajowy skandal - to wszystko wydarzyło się w ostatnich latach w Stomilankach Olsztyn. Dla piłkarek to były traumatyczne i przerażające wydarzenia. Cały skandal opisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak w serii tekstów opublikowanych na naszej stronie.

W 2014 r. jedna z zawodniczek podczas "chrztu" zlizywała bitą śmietanę z kolan Maleszewskiego. Ona była pełnoletnia, natomiast niektóre z przyglądających się temu piłkarek nie miały ukończonych 18 lat. Trener nie chciał komentować tej sprawy.

W 2020 r. Weronika Rozalska, wówczas 17-letnia zawodniczka drugiego zespołu Stomilanek, miała bardzo nieprzyjemną sytuację z trenerem zespołu. - Nie pojechał do bursy tylko w stronę wiaduktu. Zatrzymał się pod nim, w ciemnym miejscu. Odpiął swój pas, nachylił się w moją stronę i chciał mnie pocałować. Wywinęłam się - opowiedziała piłkarka. Trenera odsunięto od zespołu, ale wrócił po odejściu Rozalskiej. Uważał, że "nie zrobił niczego, co byłby wbrew woli zawodniczki".

Polski Związek Piłkarzy zabrał głos w sprawie. Wydał oświadczenie, w którym wzywa PZPN o podjęcie konkretnych działań, szczegółowego zbadania skandali i wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec winnych osób.

Poniżej prezentujemy oświadczenie Polskiego Związku Piłkarzy ws. Stomilanek.

"Polski Związek piłkarzy (PZP), jako organizacja, której statutowym celem jest ochrona indywidualnych i zbiorowych praw zawodników uprawiających piłkę nożną, z niepokojem przyjmuje doniesienia prasowe dotyczące sytuacji w klubie Stomilanki Olsztyn.

Przypadki braku terminowego wypłacania wynagrodzeń, nieodpowiedniego traktowania, a wręcz poniżania zawodniczek, nieprzejrzyste zasady nakładania kar, czy też wykorzystania stosunku zależności z udziałem sztabu trenerskiego i władz Klubu, nie mogą pozostać bez zdecydowanej reakcji.

Z uwagi na powyższe apelujemy o natychmiastowe podjęcie przez właściwe organy PZPN działań mających na celu szczegółowe zbadanie informacji, które w ostatnich dniach poruszone zostały w mediach sportowych, a w wypadku ich potwierdzenia o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się naruszeń. Ze swojej strony nie możemy zaakceptować jakichkolwiek przypadków, w których w polskiej federacji piłkarskiej tolerowane byłyby przypadki jakichkolwiek nadużyć wobec zawodniczek."

Pod oświadczeniem podpisał się Zarząd PZP.