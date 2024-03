Totalna katastrofa Alvesa. Jest jeszcze gorzej. Granice przekroczone

Dani Alves, jeden z najlepszych prawych obrońców w XXI wieku, od stycznia ubiegłego roku przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2. To wówczas oskarżono go o napaść na tle seksualnym. Zdarzenie miało mieć miejsce 30 grudnia 2022 roku w jednym z nocnych klubów w Barcelonie. Śledztwo wykazało, że piłkarz nie tylko molestował kobietę, ale również miał ją uderzyć i zgwałcić.

Matka Alvesa w tarapatach. Rozpoczęli śledztwo

Ponad rok po aresztowaniu Alves usłyszał wyrok. Skazano go na cztery lata i sześć miesięcy więzienia. Sąd zasądził także odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości 150 tysięcy euro. Sprawa była i jest dalej szeroko komentowana w hiszpańskich mediach. Głos w niej zabierała między innymi była żona zawodnika Joana Sanz. Cytowana przez "Mundo Deportivo" mówiła: - Kiedy przybył do domu, to odbił się od szafy i upadł na łóżko - zdradziła, cytowana przez "Mundo Deportivo".

To jednak nie koniec kłopotów Alvesa i jego najbliższych. Według informacji hiszpańskiego dziennika "El Periodico" sąd wszczął śledztwo w sprawie jego matki. Miała ona rozpowszechnić wizerunek i tożsamość ofiary napaści.

Już w styczniu kataloński "Sport" informował, że Lucii Alves grożą konsekwencje. Nagranie miało zadziałać na niekorzyść poszkodowanej. - Niby nie może pracować, ale... - czytamy w opisie nagrania. W ten sposób kobieta odniosła się do problemów psychicznych ofiary po tragicznych zdarzeniach i jej żądań o odszkodowanie. Co prawda wideo zostało usunięte, ale jak widać kobieta może odpowiedzieć za swoje czyny.