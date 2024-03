"Rosyjskie serce" drwi z wyroku sądu. "Nie uronię łzy"

Quincy Promes to holenderski piłkarz, który od wielu miesięcy wzbudza ogromne kontrowersje. Ma dwa wyroki sądowe, ale uporczywie unika oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Co więcej - jest człowiekiem przywiązanym do Rosji, nazywanym "rosyjskim sercem", które zabiegało o tamtejsze obywatelstwo. W ostatnim czasie dolał oliwy do ognia, nagrywając... piosenkę. Zdaje się nie przejmować swoim losem.

3 Screenshot TT: https://twitter.com/jfgino/status/1706347317865984099 Otwórz galerię Na Gazeta.pl