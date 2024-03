Kibice bezlitośni dla Cristiano Ronaldo. Obraz nędzy i rozpaczy [WIDEO]

Cristiano Ronaldo spisuje się w ostatnich dniach zdecydowanie poniżej oczekiwań. Podczas ćwierćfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów (AFC) z Al-Ain (0:1) zaliczył fatalne pudło, które postawiło drużynę w trudnej sytuacji przed rewanżem. Gdyby tego było mało, to zawiódł również w czwartkowym spotkaniu ligowym.

Ogromna klęska zespołu Cristiano Ronaldo. Kibice nie mieli litości

Al-Nassr przegrało na własnym stadionie z Al-Raed 1:3 i tym samym mocno skomplikowało sobie kwestię mistrzostwa kraju. Piłkarze Luisa Castro przegrywali już od 18. minuty, kiedy do bramki trafił Karim El Berkaoui i choć sześć minut później do wyrównania doprowadził Ayman Yahya, a wynik do przerwy nie uległ już zmianie, to w drugiej odsłonie na murawie rządzili goście. Tuż po wyjściu z szatni w 46. minucie bramkę na 2:1 zdobył Mohammed Fouzair, a trzy minuty przed końcem rezultat ustalił Amir Sayoud.

Nie był to dobry występ w wykonaniu kapitana gospodarzy Cristiano Ronaldo, który zmarnował kilka świetnych sytuacji do strzelenia gola. Najpierw w 24. minucie po fantastycznym dośrodkowaniu kolegi trafił w słupek, następnie w 54. minucie z najbliższej odległości spudłował po uderzeniu głową, a w doliczonym czasie gry po jego strzale z rzutu wolnego piłka zatrzymała się na poprzeczce.

Sofascore podaje, że miał łącznie sześć strzałów niecelnych, a ponadto aż dziewięć razy tracił posiadanie piłki. W sieci krąży filmik, podczas którego widać właśnie jedną z prób wykonania dryblingu, która zakończyła się upadkiem gwiazdora. "Nigdy nie będzie 'czystym' piłkarzem jak Messi czy Hazard", "trochę smutno patrzeć, jak zbliża się jego koniec", "kibice oglądają mecze, aby zobaczyć dobry futbol. Ale to już nie dla starego wyjadacza, który zapomina, jak się gra" - pisali fani na Twitterze.

Serwis ocenił go łącznie na notę 6,9. "Cristiano Ronaldo przeżywa swój najcięższy moment w Arabii" - podsumował z kolei amerykański "AS".

Po ostatnim gwizdku arbitra widać było, że 39-latek jest sfrustrowany porażką. Opuścił głowę, machał rękoma i przecząco kiwał głową, pokazując swoje niezadowolenie. Gdyby tego było mało, to dodatkowo postanowili sprowokować go fanatycy gości, którzy zaczęli skandować wymowne: "Messi, Messi, Messi".

Po 23. kolejkach Saudi Pro League Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 53 pkt, a do liderującego Al-Hilal traci już dziewięć punktów. Najbliższy ligowy mecz rozegra w piątek 15 marca, kiedy zagra na wyjeździe z Al-Ahli.