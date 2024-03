A jednak! Polski klub wziął piłkarza za darmo i są problemy. Sprawą zajmie się sąd

Piłkarze Szymona Grabowskiego znajdują się aktualnie w doskonałej formie. Najpierw pewnie pokonali Wisłę Płock (3:1) oraz Znicz Pruszków (2:0), a w poniedziałek dosłownie rozbili Resovię Rzeszów aż 4:0. Bohaterem początku rundy jest Maksym Chlań, który w trzech meczach zdobył cztery bramki i po przeciętnej końcówce jesieni stał się kluczowym graczem drużyny.

Lechia ma poważny problem. Szachtar Donieck szykuje pozew do sądu

Trzy wygrane z rzędu sprawiły, że Lechia awansowała w ligowej tabeli na drugie miejsce, czyli premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy. Mimo że drużyna spisuje się koncertowo, władze klubu wciąż myślą o kolejnych wzmocnieniach. W środę ogłosili transfer napastnika Bohdana Wiunnyka, który jednostronnie rozwiązał ostatnio kontrakt z Szachtarem Donieck. Jak się okazuje, jego dotychczasowy pracodawca uważa jednak inaczej.

"Szachtar nie zgadza się na jednostronne rozwiązanie kontraktu przez piłkarza. Bohdan Wiunnyk nie wrócił do zespołu po przerwie zimowej pomimo ważnego kontraktu do 30 czerwca 2025 roku. Klub wielokrotnie oferował mu możliwość powrotu do drużyny, lecz ten ją odrzucał. Dodatkowo Szachtar nie zgadza się z decyzją zawodnika i zamierza pozwać zarówno jego, jak i Lechię Gdańsk" - czytamy w specjalnym oświadczeniu.

"Przegląd Sportowy Onet" podał jednak, że "konflikt prawny może dotyczyć wyłącznie Szachtara oraz jego byłego zawodnika". W niczym nie zawiniła Lechia, która podpisała kontrakt z 21-latkiem, gdy ten rozwiązał umowę z mistrzem Ukrainy. Na ten moment zagadką jest również to, czy piłkarz miał podstawy, aby to zrobić. Portal WP SportoweFakty zdradził, że miał, ponieważ nie dość, że nie został zabrany na zimowy obóz, to nie mógł trenować z pierwszym zespołem.

Dodaje również, że w takich przypadkach rzadko sprawę wygrywa pozywający klub, a FIFA "staje raczej po stronie piłkarzy. I na 99 proc. tak samo będzie w tym".

Jak zatem nowego piłkarza ocenia trener Szymon Grabowski? - Nie jest tajemnicą, że Bohdan dawno nie grał i nie trenował z drużyną. Potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do odpowiedniego poziomu fizycznego. Mam nadzieję, że realnie będę mógł z niego korzystać po przerwie reprezentacyjnej. Przed nami trzy tygodnie cięższej pracy - wyjaśnił podczas konferencji prasowej.

Po 22. kolejkach I ligi Lechia ma na koncie 41 pkt i traci dwa punkty do liderującej Arki Gdynia.