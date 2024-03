Nowe wieści ws. dramatu reprezentanta kraju. "Sytuacja jest poważna"

Pod koniec lutego Midtjylland przekazało druzgocące wieści w sprawie reprezentanta Szwecji Kristoffera Olssona, który nieprzytomny trafił do szpitala i został podłączony do respiratora. Z czasem przekazano, że jego stan nieznacznie się poprawił, co w rozmowie z "Aftonbladet" potwierdził Claus Steinlein, dyrektor generalny Midtjylland. Choć jego słowa nie są zbyt optymistyczne. - Sytuacja nadal jest poważna - podkreślił.

3 Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl