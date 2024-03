Były gwiazdor Realu trafi do więzienia na lata? To już koniec unikana kary za potworny czyn

Robinho w styczniu 2022 r. usłyszał we włoskim sądzie prawomocny wyrok za udział w gwałcie zbiorowym. Został skazany na dziewięć lat więzienia. Były piłkarz uciekł przed karą do ojczyzny, gdzie konstytucja zakazuje ekstradycji własnych obywateli. Nie oznacza to, że 40-latek uniknie kary, gdyż niedługo kluczowy werdykt w tej sprawie wyda brazylijski Sąd Najwyższy. Informacje przekazane przez CNN Brasil nie są korzystne dla dawnej gwiazdy Realu Madryt czy Milanu.

