Sensacyjny transfer z udziałem Neymara? "Mam taką nadzieję"

Do dziś Neymar i Leo Messi są w przyjacielskich relacjach. Razem z Luisem Suarezem tworzyli w Barcelonie słynny tercet MSN. W 2017 r. Brazylijczyk poszedł własną drogą. Chciał zostać prawdziwym liderem zespołu i poszedł do Paris Saint-Germain. Przez sześć lat gry w stolicy Francji tylko raz awansował do finału Ligi Mistrzów, który paryżanie przegrali (w 2020 r. z Bayernem Monachium 0:1).

Neymar chce grać z Messim

Dziś Messi jest piłkarzem Interu Miami. Celem klubu z Florydy jest mistrzostwo MLS. W tym celu oprócz Argentyńczyka David Beckham ściągnął przyjaciół Messiego z Barcelony - Suareza zimą oraz Sergio Busquetsa i Jordiego Albę latem minionego roku.

Niewykluczone, że dojdzie do kolejny transferów za kilka miesięcy, a potencjalnym nabytkiem może być Neymar. Sam Brazylijczyk wyraża chęć ponownej gry u boku Messiego.

- Ja i Messi ponownie grający razem? Mam taką nadzieję. To wspaniała osoba. Powie to każdy, kto go zna. Myślę, że czuje się szczęśliwy w Miami. Jeśli tak jest, to i ja jestem szczęśliwy - mówił w rozmowie z ESPN przy okazji Grand Prix Bahrajnu Formuły 1, gdzie Neymar był wśród VIP-ów.

Neymar i Messi grali razem przez cztery lata w Barcelonie (2013-2017), a potem przez dwa w PSG (2021-2023). Na murawie rozumieli się praktycznie bez słów. Wspólnie zdobyli potrójną koronę w Barcelonie w 2015 r.

Neymar ma ważny kontrakt z Al Hilal do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zdaniem latynoamerykańskich mediów bardziej prawdopodobny jest powrót Brazylijczyka do Santosu, którego jest wychowankiem. Lekarze przewidują, że wróci do gry najwcześniej pod koniec kwietnia, ale jednocześnie wskazują, że nie ma pośpiechu z powrotem. Celem jest bycie w pełni gotowym do nowego sezonu i zbudowanie jak najlepszej formy na mistrzostwa świata w 2026 r. Transfermarkt wycenia go na 45 mln euro.