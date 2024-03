Gigantyczne kłopoty trenera Realu. Grozi mu niemal pięć lat więzienia

Sprawa Ancelottiego dotyczy jego pierwszej kadencji w Realu Madryt, czyli lat 2013-2015. Wówczas miał unikać płacenia podatków. Miał oszukać hiszpański urząd skarbowy na łączną kwotę ponad miliona euro.

Prokuratura chce więzienia dla Ancelottiego

O sprawie informuje m.in. Radio COPE. Ze śledztwa prokuratury wynika, że Ancelotti unikał opodatkowania z tytułu praw do wizerunku. W praktyce przenosił prawa "na podmioty pozbawione rzeczywistej działalności, które były poza Hiszpanią, dążąc do nieprzejrzystości względem hiszpańskiej skarbówki i ukrywania prawdziwego beneficjenta przychodów tak, aby nikt nie musiał płacić podatków".

Gdy Ancelotti podpisał pierwszą umowę z Realem, przekazał klubowi połowę praw do wizerunku. Drugie 50 proc. posiadała firma Vapia Limited zarejestrowana na Wyspach Dziewiczych. Miała prawa do wizerunku Ancelottiego na dziesięć lat, wyceniono je na 25 mln euro. Później skrócono czas obowiązywania umowy do czterech lat, a kwotę zmniejszono do miliona euro.

Trener dogadał się z firmą 1 lipca 2013 r. Dzień później Vapia Limited ustanowiła go swoim pełnomocnikiem i przyznała mu "maksymalne uprawnienia do zarządzania swoimi prawami do wizerunku". Kontrakt z Realem podpisał 4 lipca. Wówczas wskazał inną spółkę jako posiadacza praw do wizerunku - Vapia LLP z siedzibą w Londynie, a ona nie miała żadnych praw. Oprócz tego Włoch miał pominąć w zeznaniach majątkowych dwie zagraniczne nieruchomości.

Prokuratura wskazuje, że Ancelotti oszukał hiszpańską skarbówkę w 2014 r. na kwotę 386 361 euro, a rok później na 675 718 euro. Łącznie Włoch miał uniknąć zapłacenia ponad 1,06 mln euro podatku przez dwa lata.

W związku z zarzutami postawionymi Ancelottiemu prokuratura domaga się kary czterech lat i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Redakcja "Relevo" przypomniała, że podobne zarzuty ciążyły na Xabim Alonso, ale Hiszpan został z nich oczyszczony przez tamtejszy Sąd Najwyższy.

Carlo Ancelotti ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2026 r.