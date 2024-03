Hiszpanie już wyrokują w sprawie polskiego diamentu. "Mini Modrić" [WIDEO]

Michał Żuk wybrał reprezentację Hiszpanii ponad Polskę i najwyraźniej podjął słuszną decyzję. Młody pomocnik we wtorek 5 marca zagrał w meczu towarzyskim kadry U15 przeciwko Włochom i spisał się kapitalnie. Hiszpanie są nim zachwyceni i podkreślają, że zagrał najlepszy mecz, a do tego porównują go do legendy Realu Madryt.

