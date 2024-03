To się dzieje! Rooney wchodzi do ringu. Wiadomo z kim

Wayne Rooney pracował w Birmingham City od 11 października do 2 stycznia. Wygrał zaledwie dwa z 15 meczów, wykręcając średnią 0,67 pkt. na mecz. Przejmował zespół aspirujący do walki o play-offy o Premier League, a zostawił go w dolnych rejonach tabeli.

Rooney coraz bliżej bokserskiej walki

Epizod w klubie w Championship to był najgorszy okres w karierze trenerskiej Wayne'a Rooneya, nie wytrzymał tam nawet trzy miesiące. W oczekiwaniu na nową propozycję pracy chce skupić się na boksie. Trenował ten sport w młodości, był członkiem amatorskiego klubu bokserskiego w Liverpoolu. Jednak zrezygnował z boksu na rzecz piłki nożnej, stając się jednym z najlepszych napastników świata w XXI w.

W połowie lutego brytyjskie media informowały, że otrzymał ofertę walki od organizacji Misftis Boxing. Zdaniem "Daily Mirror" sam Rooney miał wyrazić chęć wzięcia udział w pojedynku, a jego starcie byłoby początkiem jego kariery zawodowego boksera.

Misfits Boxing specjalizuje się w organizacji bokserskich walk celebrytów. W ramach tej federacji walczyły brytyjskie i amerykańskie gwiazdy internetu, m.in. Logan Paul Tommy Fury i KSI (Olajide Olatunji), założyciel, który miał pierwszy raz rozmawiać z Rooneyem nt. potencjalnej walki w grudniu 2022 r.

Rooney miał mu powiedzieć wówczas: "Myślę, że moglibyśmy zarobić dużo pieniędzy. Wyprzedalibyśmy stadion".

Dziś rozmowy Rooneya z Misfits mają być na zaawansowanym etapie, a nawet być bliskie finalizacji. Zdaniem brytyjskich tabloidów przeciwnikiem legendarnego napastnika w ringu ma być sam KSI. Influencer wygrał cztery z pięciu stoczonych walk bokserskich. Pojedynek byłego piłkarza z youtuberem śmiało można zaliczyć do tych z gatunku freak fightów.

Do pojedynku Rooneya z KSI ma dojść latem tego roku. Wayne Rooney skończy w październiku 39 lat.