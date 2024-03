Niespodziewane powołanie Probierza. Znamy nazwisko

O tym, że jeden z piłkarzy Puszczy Niepołomice jest na radarze selekcjonera, powiedział kilka dni temu trener beniaminka ekstraklasy, Tomasz Tułacz.

- Trener Probierz rozmawiał chyba z prezesem Bartoszkiem o jednym nazwisku. Parę chwil temu, myślę, że z 2-3 miesiące temu, ale nie jestem upoważniony do informowania. Aczkolwiek jest grupa młodych chłopaków, młodych zawodników (...). Może to była kurtuazyjna rozmowa i zapytanie o jakiegoś zawodnika. Muszę powiedzieć, że nawet go poinformowałem, żeby go trochę podbudować. Jest naszym podstawowym zawodnikiem - powiedział Tułacz na antenie Kanału Sportowego.

Znamy nazwisko piłkarza obserwowanego przez Probierza

Puszcza Niepołomice walczy w lidze o utrzymanie. Jej spotkania potrafią być atrakcyjne dla kibica, pełne zwrotów akcji. Co najważniejsze, nie brakuje w nich goli. Tylko w dwóch ostatnich meczach z udziałem beniaminka PKO Ekstraklasy padło dziewięć bramek. Drużyna z Małopolski zremisowała 2:2 z Zagłębiem Lubin i przegrała 2:3 z ŁKS-em Łódź. Obecnie zajmuje 16. miejsce w lidze z dorobkiem 22 punktów. W tym momencie spadłaby z ligi, choć ma tyle samo punktów co będąca bezpośrednio przed nią Korona Kielce.

Jednym z wyróżniających się piłkarzy Puszczy jest Wojciech Hajda. Trudno sobie wyobrazić skład beniaminka bez 23-latka. Zagrał on w 23 meczach w tym sezonie (21 w lidze i 2 w Pucharze Polski), zanotował jedną asystę. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika.

Sam Michał Probierz ujawnił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą, że to właśnie Hajda jest bacznie obserwowany przez niego. Środek pola jest problemem reprezentacji Polski od dłuższego czasu i selekcjoner szuka recepty. Hajda może być nowym "wynalazkiem" Probierza, tak jak np. Patryk Peda, środkowy obrońca włoskiego SPAL, który zagrał w trzech z czterech meczów pod wodzą obecnego selekcjonera.

- Obserwowaliśmy Hajdę. Obserwujemy grupę piłkarzy. Wszyscy w tej kolejce jadą na mecze polskiej ligi. Te wnioski, które są, to też trenerzy wysyłają mi. Mamy bazę danych, mogę o wszystkich meczach obserwowanych przeczytać. Jest wtedy łatwiej ocenić niektórych piłkarzy - powiedział Probierz.

Reprezentacja Polski zagra 21 marca u siebie w półfinale baraży z Estonią. Jeśli wygra, pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia-Finlandia.