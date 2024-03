Legenda wkracza do polityki! Klamka zapadła

Jacek Kiełb był zawodowym piłkarzem przez blisko 20 lat. Skrzydłowy rozpoczynał karierę w barwach Pogoni Siedlce, a w 2006 roku trafił do Korony, w której grał, z kilkoma przerwami, aż do czerwca 2023 roku. Kiełb był też zawodnikiem Lecha Poznań, Polonii Warszawa, Śląska Wrocław i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Swego czasu określano go "Ronaldo spod Siedlec". Gdyby nie gol Kiełba w finale baraży przeciwko Chrobremu Głogów, to Korony nie byłoby w Ekstraklasie w poprzednim i obecnym sezonie. W połowie czerwca zeszłego roku Kiełb zdecydował się zakończyć piłkarską karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Kiełb zagrał blisko 300 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach Korony Kielce, w których strzelił 56 goli i zanotował 24 asysty. Dodatkowo zagrał dwa mecze w reprezentacji Polski, a konkretniej przeciwko Danii (1:3) i Singapurowi (6:1) za czasów Franciszka Smudy. Później Kiełb zdecydował się pozostać w Koronie jako asystent Kamila Kuzery.

Legenda Korony "idzie" w politykę. Wystartuje w wyborach samorządowych

Łukasz Jabłoński, prezes Korony poinformował we wpisie na portalu X, że Kiełb nie będzie już dłużej pracował w klubie w roli członka sztabu pierwszego zespołu. "Jacek miał aktywny kontrakt jako piłkarz do czerwca 2024 r. Zdecydował się zakończyć karierę w poprzednim sezonie i zamienić swoją umowę na kontrakt trenerski do czerwca 2025 r. bez dodatkowego zaangażowania finansowego ze strony klubu. Kilka miesięcy bieżącego sezonu utwierdziły go w przekonaniu, że nie chce rozwijać się jako trener" - tłumaczy Jabłoński, dodając, jaki będzie następny etap w życiu Kiełba.

"Jacek uznał, że jego przyszłość będzie związana z działaniami społecznymi, bo w nich odnajduje się najlepiej. Na dziś i do końca bieżącego sezonu najważniejsze jest utrzymanie pierwszej drużyny w ESA. Jacek ma swoje zadania w sztabie i będzie je wykonywał najlepiej jak potrafi, co do tego nie mam żadnych wątpliwości" - dodaje prezes Korony. Okazuje się, że Kiełb będzie ubiegał się o mandat radnego miasta w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się w kwietniu br.

Portal wkielcach.info poinformował, że Kiełb będzie "jedynką" komitetu "Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc" w okręgu nr 2, który obejmuje, odpowiednio, osiedla Ślichowice, Czarnów, Pod Dalnią, Herby, Malików oraz Niewachlów w Kielcach. "Mieszka w Kielcach. Żona, dwoje dzieci. Legenda i kapitan Korony Kielce. 15 lat reprezentował żółto-czerwone barwy. Występował w reprezentacji Polski. Grał w europejskich pucharach. Obecnie pracuje w sztabie szkoleniowym Korony. Wolny czas poświęca rodzinie. Uwielbia biegać" - czytamy w opisie kandydata.

- Kandydaci komitetu "Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc" gwarantują ciężką pracę dla Kielc oraz kielczan, a także pełne zaangażowanie w działalność Rady Miasta. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wiarygodność. Stworzyliśmy efekt synergii - opowiada Kamil Suchański, prezes komitetu, cytowany przez wkielcach.info.

Korona walczy w tym sezonie o utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Kamila Kuzerę ma 22 punkty po 22 meczach i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu nie jest w strefie spadkowej kosztem Puszczy Niepołomice. W ostatnim meczu Korona przegrała 0:1 z Zagłębiem Lubin po golu Dawida Kurminowskiego.