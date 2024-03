Sceny w polskiej lidze! Minuta i zjazd do bazy. Niewiarygodne [WIDEO]

Stomil Olsztyn, choć nigdy nie był mistrzem Polski, pozostaje najbardziej utytułowanym klubem na Warmii. To dwukrotny ćwierćfinalista Pucharu Polski, który w latach 90. występował na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej. Nawiązanie do tamtych lat to marzenie kibiców, ale wygląda na to, że łatwo nie będzie go spełnić. Zwłaszcza że w 2022 roku po 10 latach występów na zapleczu ekstraklasy klub spadł do II ligi.

Czerwona kartka w minutę. Piłkarz Stomilu nie dowierzał

Na trzecim poziomie rozgrywkowym występuje więc już drugi sezon. W miniony poniedziałek rozegrał kolejny ligowy mecz i poniósł 11 porażkę w 21 rozegranych do tej pory kolejkach. Tym razem zespół Bartosza Tarachulskiego udał się do Łodzi. Mierzył się z rezerwami ŁKS-u i do przerwy utrzymywał niezły, bezbramkowy remis. W drogiej połowie to gospodarze przejęli inicjatywę. Gole strzelali Yadegar Rostami i Anton Fase i zapewnili łodzianom zwycięstwo 2:0.

Jeszcze przy stanie 0:0 doszło jednak do sekwencji zdarzeń, która skomplikowała sytuację Stomilu. Najpierw, w 53. minucie spotkania sędzia zawodów pokazał żółtą kartkę Filipowi Laskowskiemu. Upomniany został za najprawdopodobniej nieprzyzwoite słowa, choć zarzekał się, że kierował je do jednego z zawodników, a nie do arbitra. Nieco ponad sześćdziesiąt sekund później Laskowski otrzymał drugie napomnienie, które skutkowało czerwoną kartką. Tym razem pomocnik Stomilu sfaulował rywala i sędzia nie miał wątpliwości co do podejmowanej decyzji.

Piłkarz rozkładał ręce, ale nie mógł już nic zrobić. Sędzia nie zmienił decyzji i 22-latek musiał opuścić boisko.

Stomilowi grozi spadek na czwarty poziom rozgrywkowy, obecnie zajmuje 16. miejsce i traci punkt do miejsca dającego utrzymanie. Tak źle w Olsztynie nie było od ponad 15 lat. W sezonie 2006/2007 ten zasłużony klub występował w dawnej IV lidze. Szansa na rehabilitację po porażce z ŁKS-em już 9 marca. W najbliższą sobotę do województwa warmińsko-mazurskiego przyjedzie plasująca się w środku stawki Stal Stalowa Wola.