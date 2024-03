Włosi nie owijają w bawełnę. Co za słowa o polskim piłkarzu!

W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Karol Świderski został wypożyczony z amerykańskiego Charlotte FC do Hellasu Verona. W pierwszych spotkaniach 27-latek rozgrywał po kilkadziesiąt minut, jednak ani razu nie udało mu się trafić do siatki. To zmieniło się w piątym meczu dla nowego zespołu. Świderski w starciu z Sassuolo wszedł na boisko w 67. minucie, a nieco ponad dziesięć minut później cieszył się z pierwszego gola dla Hellasu, który zapewnił drużynie jednobramkowe zwycięstwo.

Świderski został doceniony przez Włochów. "Doskonała technika użytkowa"

Tuż po zakończeniu spotkania włoskie media podsumowały świetny występ Karola Świderskiego. "Było to efektowne wejście, delikatnie mówiąc. Choć znacząco pomógł mu Henrique, to jednak potrafił wykorzystać błąd rywala i uwierzył, że zdobędzie bramkę. Miał sporo szczęścia przy strzale, który nie był zbyt czysty, ale szczęście sprzyja tym, którzy odważą się po nie sięgnąć" - pisano.

Dzień po meczu z Sassuolo na łamach portalu areanapoli.it pojawił się felieton autorstwa Alfredo Pedulli. Ekspert ds. transferów cały tekst poświęcił właśnie reprezentantowi Polski, który oczarował go swoją uniwersalnością. "Z jednej strony to prawdziwy środkowy napastnik, który wykorzystał błąd w środku pola Henrique. Z drugiej strony to "zwierzę" pola karnego, które dzięki chirurgicznej lewej nodze przeciwstawiło się naciskom rywali, którzy popełnili błąd" - pisze Pedulla.

Włoski ekspert porównał Karola Świderskiego do dwóch czołowych napastników z Polski. "Jego ruchy i cechy charakterystyczne bardzo przypominają jego dwóch innych znakomitych rodaków: Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika" - czytamy. Dziennikarz dodaje, że 27-latek z pewnością inspiruje się napastnikiem FC Barcelony, który znany jest ze skuteczności i fizycznej gry. Jednocześnie według Alfredo Pedulli piłkarz drużyny z Werony łączy świetne warunki fizyczne z techniką użytkową, dzięki czemu został nazwany "prawdziwą hybrydą nowoczesnego napastnika".

Na koniec ekspert zaznacza, że Karol Świderski jest niezwykle uniwersalnym zawodnikiem, który w przeszłości występował na skrzydle i pozycji ofensywnego pomocnika. Jak widać, Włosi już po pierwszym trafienie Polaka docenili jego markę. Z formy Świderskiego z pewnością zadowolony jest również Michał Probierz, który najprawdopodobniej powoła go na marcowe baraże do mistrzostw Europy.